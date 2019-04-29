Как только что назначенному руководителю вступить в должность
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Правильный образ действий нужно выбрать с самого начала. Совершив несколько ошибок на старте, менеджер может обречь себя на тяжелую борьбу в течение всего оставшегося срока на новом месте. Самая тяжелая задача, с которой сталкиваются лидеры в первое время, – оставаться сфокусированным на действительно важных вопросах. Руководитель пытается освоиться и понять, как себя вести, а его уже засыпают новой информацией со всех сторон. Часто новички сразу же берут на себя слишком много и теряют драгоценное время. В таком случае полезно иметь список вопросов, которые помогут только что назначенным руководителям двигаться в правильном направлении. Их стоит задать себе не только при вступлении в новую должность – к ним нужно возвращаться снова и снова в течение всей карьеры.
Как я могу создавать ценность для компании?
Это ключевой вопрос. Почему именно вас назначили на эту должность? Каких достижений ожидают от вас все заинтересованные лица – и в какие сроки? Как ваши результаты будут оцениваться? Пытаясь ответить на вопрос о своей ценности для компании, имейте в виду, что правильный ответ не обязательно совпадет с тем, что вам говорили на собеседовании или в первые дни на работе. Более того, ответ может меняться с появлением новых условий или по мере вашего собственного развития. Также стоит помнить, что вам придется соответствовать требованиям не только непосредственного начальника, но и всех заинтересованных сторон, каждая из которых по-своему понимает, в чем должен заключаться успех. Важно составить для себя полную картину ожиданий разных людей, чтобы найти баланс и оправдать их по максимуму.
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