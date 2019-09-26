Как недоучившийся математик из Москвы сделал бизнес на чужой репутации

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Карьера владельца рейтингового агентства Ruward Андрея Терехова началась с рейтинга одноклассниц Максим Стулов / Ведомости

Первый рейтинг 36-летний Андрей Терехов составил еще в школе. В 10-м классе он предложил старшеклассникам оценить девочек из их школы. Вместе с товарищем Терехов сделал урну для голосования из банки от чипсов и подвесил ее в мужском туалете. Выставить девушкам балл мог любой мальчик с 8-го по 11-й класс. Итоги голосования вывесили в школьном холле. Терехов и партнеры думали, что делают рейтинг для мальчиков. Оказалось, что внимательнее всего его изучили девочки. И на два месяца объявили бойкот составителям сводной таблицы. «Рейтинги – очень конфликтная тема», – шутит Терехов. Спустя годы он убедился в этом, составив рейтинги веб-студий и систем управления контентом сайтов (Content Management System, CMS). В 2018 г. выручка группы проектов Терехова Ruward составила 40 млн руб. На рейтинги пришлось две трети этой суммы, по оценкам Терехова.

Метрики для админки

Терехов ушел со второго курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и диплома не получил, устроившись в отдел веб-разработки студии Freehand. А в 2003 г. 21-летний Терехов уже возглавлял этот отдел. На отраслевом интернет-форуме он как-то раскритиковал систему управления контентом NetCat. Эти комментарии увидел основатель NetCat Дмитрий Васильев и вступил в спор с Тереховым. Васильев предложил ему оценить другие CMS-системы и посмотреть, какое место среди них занимает его сервис. Терехов составил список функций для проверки: наличие встроенного редактора текстов, модулей новостей и каталогов товаров, функции разграничения прав доступа для разных категорий пользователей и др.

Он обзвонил разработчиков CMS-систем и рассказал о своем замысле. «Удивительно, но в половине случаев на общий телефон отвечал гендиректор. Так я познакомился с основателем «1С-Битрикс» Сергеем Рыжиковым», – вспоминает составитель рейтинга. Демодоступ к своим системам открыли 11 из 12 фирм – разработчиков CMS. После подсчетов оказалось, что система NetCat набрала самый высокий балл (107) и заняла первое место. В феврале 2004 г. «Веб-информ» опубликовал рейтинг CMS-систем, а Терехов получил за статью гонорар в $50.