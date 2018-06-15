Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Попасть на телевидение

Как мелкий разработчик мобильных приложений попал на ТНТ

И в результате заработал 70 млн рублей
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Выпускник исторического факультета МГУ Дмитрий Щипачев всегда интересовался программированием. Он самостоятельно, по учебникам, освоил язык разработки мультимедийных web-приложений Flash. А после окончания университета у него появилась возможность поработать программистом. Отец Щипачева, профессор истории, читал лекции в одном из университетов Лос-Анджелеса. Дмитрий приехал к отцу и нашел работу в web-студии. Рассказывает, что сделал для работодателя за выходные тестовое приложение и после этого был принят на работу. Дмитрий проработал в Лос-Анджелесе около года, мечтая создать свой стартап. Но бюджет технологического стартапа, по оценкам Щипачева, должен был составлять не меньше $20 000 в месяц, таких денег не было. В 2006 г. Щипачев вернулся в Россию и стал собирать команду программистов. В 2007 г. он вместе с партнерами открыл web-студию Finch & Melrose. Однако добиться успеха в России оказалось едва ли не сложнее, чем в США. Более 10 лет понадобилось Щипачеву и Дмитрию Хайретдинову, чтобы пробиться с нуля к крупным «долгоиграющим» заказчикам сайтов и мобильных приложений – ТНТ, «Столото» и футбольному клубу «Спартак» – и зарабатывать десятки миллионов рублей в год на сервисной поддержке. В 2017 г. выручка компании без НДС составила 69,2 млн руб.

«Дом-2»

Вернувшись в Россию, Щипачев устроился программистом в агентство цифрового маркетинга Actis Wunderman. Его совладелец Эдвард Гринбух, узнав о планах Щипачева открыть web-студию, идею поддержал.

С другим партнером – третьекурсником МГТУ им. Баумана Хайретдиновым – Щипачев познакомился на интернет-форуме. Хайретдинов совмещал учебу с работой ведущим программистом в креативном агентстве. Гринбух получил 29%-ную долю в Finch & Melrose. Щипачев и Хайретдинов стали владельцами 24% Finch & Melrose каждый, небольшие доли также получили два разработчика. Сначала стартап выступал субподрядчиками Actis Wunderman и дружественных креативных агентств. В новой компании работали шесть программистов, в том числе два одногруппника Хайретдинова.

Первым по-настоящему крупным проектом стал сайт для передачи «Дом-2» на телеканале ТНТ. Менеджеры телеканала обратились в Actis Wunderman, а Гринбух познакомил их с Щипачевым и Хайретдиновым, которые взялись за проект за 2 млн руб., вспоминает Щипачев.

Finch & Melrose за восемь месяцев сделала для «Дом-2» сайт, где можно было посмотреть телетрансляцию и пообщаться с героями передачи, а затем заключила с телекомпанией договор сервисной поддержки. Представитель ТНТ факт сотрудничества подтвердил, но не раскрыл никаких деталей. В 2008 г. предприниматели надеялись создать для THT еще пять порталов. Но из-за кризиса ни один из этих проектов не был реализован. Других заказов тоже стало меньше. К 2009 г. Finch & Melrose стало трудно оплачивать аренду офиса и платить зарплаты работникам. Долги компании составляли 2 млн руб. Щипачеву пришлось продать машину, чтобы выплатить зарплаты. Предприниматели были вынуждены закрыть офис и работать из дома.

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