Какие задачи директорам лучше решать с помощью алгоритмов

Какие задачи директорам лучше решать с помощью алгоритмовГендиректора привыкли принимать решения, полагаясь на опыт и интуицию и пренебрегая искусственным интеллектом, – и напрасно
Руководители часто гордятся тем, что отлично принимают решения интуитивно, ведь они стали главами департаментов или директорами не потому, что слепо следовали алгоритмам. Безусловно, интуиция и инстинкты – важные лидерские инструменты, но не в том случае, если их применяют неразборчиво. Развитие искусственного интеллекта показало: у тех качеств, которые мы всегда ценили в лидерах, есть и обратная сторона.
Иногда алгоритмы позволяют это увидеть: то, что мы считали предвидением, оказалось простой удачей, за принципами, которые казались священными, не стоит никаких доказательств, а незыблемая уверенность может обернуться близорукостью.
Вспомните хотя бы о том, какие результаты показывают инвестиционные фонды с активным управлением, чтобы увидеть недостатки проверенных временем традиционных (человеческих) подходов к принятию решений. За редкими исключениями эти фонды (во многих случаях возглавляемые знаменитыми инвесторами) в долгосрочной перспективе проигрывают индексным фондам, а алгоритмический трейдинг на базе искусственного интеллекта нередко превосходит традиционный.
В обозримом будущем искусственный интеллект (ИИ) не заменит интуитивного принятия решений. Но, чтобы полностью использовать его возможности, топ-менеджерам придется изменить подходы. Они должны будут проверить свои убеждения данными и экспериментами, а затем направить искусственный интеллект на нужные проблемы.