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Какие задачи директорам лучше решать с помощью алгоритмов

Гендиректора привыкли принимать решения, полагаясь на опыт и интуицию и пренебрегая искусственным интеллектом, – и напрасно
Боб Су
Варвара Гранкова

Руководители часто гордятся тем, что отлично принимают решения интуитивно, ведь они стали главами департаментов или директорами не потому, что слепо следовали алгоритмам. Безусловно, интуиция и инстинкты – важные лидерские инструменты, но не в том случае, если их применяют неразборчиво. Развитие искусственного интеллекта показало: у тех качеств, которые мы всегда ценили в лидерах, есть и обратная сторона.

Иногда алгоритмы позволяют это увидеть: то, что мы считали предвидением, оказалось простой удачей, за принципами, которые казались священными, не стоит никаких доказательств, а незыблемая уверенность может обернуться близорукостью.

Вспомните хотя бы о том, какие результаты показывают инвестиционные фонды с активным управлением, чтобы увидеть недостатки проверенных временем традиционных (человеческих) подходов к принятию решений. За редкими исключениями эти фонды (во многих случаях возглавляемые знаменитыми инвесторами) в долгосрочной перспективе проигрывают индексным фондам, а алгоритмический трейдинг на базе искусственного интеллекта нередко превосходит традиционный.

В обозримом будущем искусственный интеллект (ИИ) не заменит интуитивного принятия решений. Но, чтобы полностью использовать его возможности, топ-менеджерам придется изменить подходы. Они должны будут проверить свои убеждения данными и экспериментами, а затем направить искусственный интеллект на нужные проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных