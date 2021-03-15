Какие задачи директорам лучше решать с помощью алгоритмов

Руководители часто гордятся тем, что отлично принимают решения интуитивно, ведь они стали главами департаментов или директорами не потому, что слепо следовали алгоритмам. Безусловно, интуиция и инстинкты – важные лидерские инструменты, но не в том случае, если их применяют неразборчиво. Развитие искусственного интеллекта показало: у тех качеств, которые мы всегда ценили в лидерах, есть и обратная сторона.