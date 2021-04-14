Кто получил прибавку к зарплате в 2021 году

Кто получил прибавку к зарплате в 2021 годуИ кто может рассчитывать на рост заработков в дальнейшем
Банк данных заработных плат HeadHunter недавно проанализировал зарплаты сотрудников 500 российских компаний на 5000 позициях в 14 отраслях и 60 городах. В I квартале зарплаты в России увеличились, хотя отстали от инфляции: ежемесячные доходы работников увеличились на 3% при 5,4%-ной инфляции (прогноз в годовом выражении).
Большинство сотрудников российских компаний в ближайшие годы вряд ли получат значительную прибавку к зарплате, предполагает Марина Тарнопольская, управляющий партнер хедхантингового агентства Kontakt Intersearch Russia. Но Тарнопольская прогнозирует, что возникшие в пандемию тренды на рынке труда, в том числе и зарплатные, сохранятся на годы.
На начальном уровне
Самую большую прибавку к зарплате в I квартале 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020-го получили сотрудники на позициях начального уровня, именно они сильно пострадали в первую волну пандемии. По данным HeadHunter, в среднем совокупный доход молодых сотрудников увеличился на 4,6% до 33 221 руб. в месяц.