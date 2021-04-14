Кто получил прибавку к зарплате в 2021 году

Самую большую прибавку к зарплате в I квартале 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020-го получили сотрудники на позициях начального уровня, именно они сильно пострадали в первую волну пандемии. По данным HeadHunter, в среднем совокупный доход молодых сотрудников увеличился на 4,6% до 33 221 руб. в месяц.