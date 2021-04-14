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Кто получил прибавку к зарплате в 2021 году

И кто может рассчитывать на рост заработков в дальнейшем
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Банк данных заработных плат HeadHunter недавно проанализировал зарплаты сотрудников 500 российских компаний на 5000 позициях в 14 отраслях и 60 городах. В I квартале зарплаты в России увеличились, хотя отстали от инфляции: ежемесячные доходы работников увеличились на 3% при 5,4%-ной инфляции (прогноз в годовом выражении).

Большинство сотрудников российских компаний в ближайшие годы вряд ли получат значительную прибавку к зарплате, предполагает Марина Тарнопольская, управляющий партнер хедхантингового агентства Kontakt Intersearch Russia. Но Тарнопольская прогнозирует, что возникшие в пандемию тренды на рынке труда, в том числе и зарплатные, сохранятся на годы.

На начальном уровне

Самую большую прибавку к зарплате в I квартале 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020-го получили сотрудники на позициях начального уровня, именно они сильно пострадали в первую волну пандемии. По данным HeadHunter, в среднем совокупный доход молодых сотрудников увеличился на 4,6% до 33 221 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных