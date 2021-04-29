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Что малый бизнес будет делать в нерабочие дни в мае

И с какими сложностями он столкнется из-за неожиданного указа президента
Мария Подцероб
Андрей Гордеев / Ведомости

Большинство российских предпринимателей продолжат работать в нерабочие дни между майскими праздниками. С какими сложностями может столкнуться малый бизнес в длинные майские каникулы?

Из-за длинных выходных на предпраздничной неделе возник цейтнот на семейном производстве неоновых вывесок MOM Décor, рассказывает его совладелец Максим Белозерских. «Сейчас спешно делаем заказ для внутреннего декора ресторана мексиканской кухни: большую настенную неоновую гитару, шляпу и перец», — говорит Белозерских. Этот и несколько других заказов, которые предприниматель должен был сдать клиентам между майскими праздниками, нужно успеть сдать до конца этой недели. В нерабочие дни завод, где мастерская арендует помещение, будет работать по сокращенному графику и компании придется подстраиваться под этот график, говорит Белозерских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных