Что малый бизнес будет делать в нерабочие дни в мае

Из-за длинных выходных на предпраздничной неделе возник цейтнот на семейном производстве неоновых вывесок MOM Décor, рассказывает его совладелец Максим Белозерских. «Сейчас спешно делаем заказ для внутреннего декора ресторана мексиканской кухни: большую настенную неоновую гитару, шляпу и перец», — говорит Белозерских. Этот и несколько других заказов, которые предприниматель должен был сдать клиентам между майскими праздниками, нужно успеть сдать до конца этой недели. В нерабочие дни завод, где мастерская арендует помещение, будет работать по сокращенному графику и компании придется подстраиваться под этот график, говорит Белозерских.