Карьера
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как российской компании найти директора в зарубежный офис

Как российской компании найти директора в зарубежный офис

Подбор топ-менеджмента для экспортных представительств требует особых процедур
Константин Борисов, генеральный директор компании Support Partners

Все больше представителей среднего бизнеса стараются выйти на экспортные рынки. Внутренний спрос сокращается, а относительно слабый рубль повышает привлекательность экспорта. Но многие уже столкнулись с тем, что не могут найти топ-менеджеров, способных обеспечить экспансию за рубежом. Лежащая на поверхности идея нанимать местных руководителей обычно не срабатывает: иностранцы не привыкли работать в условиях управленческой неопределенности, свойственной российским компаниям, и не понимают культурных и языковых особенностей отечественных компаний. Для них компании из России и Бангладеш почти одинаковы.

Однако просто перебросить российского топ-менеджера на руководство зарубежным офисом не получается. Одна из проблем прозаична – проблема с английским. Кроме того, наши руководители за рубежом пытаются чисто машинально воспроизводить российский – весьма авторитарный – управленческий опыт, который за границей, привыкшей к демократии, не работает. А в итоге возникает системное непонимание между офисами. Вот и оказывается, что подбор топ-менеджмента для экспортных офисов – это отдельный сегмент рынка труда. Какими навыками и знаниями должен обладать руководитель зарубежного офиса?

 Свободное знание английского языка. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга очень немногие руководители способны общаться по деловым вопросам на английском языке без переводчика. Рабочий уровень подразумевает умение не только разговаривать, но и грамотно вести переписку, понимать деловую документацию, и вот здесь возникают сложности.

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