Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Сколько стоит кандидат на рынке труда

Как оценить, сколько вы стоите на рынке труда

И потом добиться у работодателя наилучших условий
Андрей Носов, основатель проекта Job Talks

Идея кандидата формировать зарплатные ожидания по его стоимости на рынке труда, а не ориентироваться на зарплату, которую считает справедливой работодатель, – правильный рыночный подход. Но как оценить, сколько вы стоите на рынке? Многие кандидаты для этого используют только теоретическую, или кабинетную, оценку. Вот три основных метода, которыми пользуются кандидаты.

1. Сравнительный метод. Кандидат изучает, сколько на рынке получают специалисты на интересующей его позиции. Эту информацию можно найти в обзорах зарплат, получить у знакомого хедхантера или менеджера по персоналу – или поговорить со своими знакомыми, работающими на аналогичных должностях. Такое сравнение даст среднюю цифру или интервал, и кандидат думает, что это и есть его рыночная стоимость.

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Комментарии
DBAMAN
11:39 30.09.2019
Текст - красивая теория. Уважаемый автор, проанализируйте зарплаты высококвалифицированных специалистов предприятий ВПК и предложите тактику и стратегию повышения зарплат ( с примерами, пожалуйста). Высокие зарплаты получают либо действительно гуру (хирурги, музыканты, спортсмены) либо люди из "команды", которые когда-то вместе ходили в детский сад
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