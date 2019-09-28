Как оценить, сколько вы стоите на рынке труда
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Идея кандидата формировать зарплатные ожидания по его стоимости на рынке труда, а не ориентироваться на зарплату, которую считает справедливой работодатель, – правильный рыночный подход. Но как оценить, сколько вы стоите на рынке? Многие кандидаты для этого используют только теоретическую, или кабинетную, оценку. Вот три основных метода, которыми пользуются кандидаты.
1. Сравнительный метод. Кандидат изучает, сколько на рынке получают специалисты на интересующей его позиции. Эту информацию можно найти в обзорах зарплат, получить у знакомого хедхантера или менеджера по персоналу – или поговорить со своими знакомыми, работающими на аналогичных должностях. Такое сравнение даст среднюю цифру или интервал, и кандидат думает, что это и есть его рыночная стоимость.
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