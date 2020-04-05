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Сколько платить сотрудникам в нерабочий месяц

И можно ли увольнять или сокращать персонал
Алина Ровба , Юрист компании Roedl & Partner

Второго апреля президент продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до конца апреля, если ситуация с распространением нового коронавируса не улучшится.   

Проблема в том, что в законах нет такого понятия, как нерабочие дни с сохранением зарплаты. Упоминаются только выходные и праздничные дни, но, согласно официальным разъяснениям Минтруда, дни с 30 марта по 30 апреля ни к тем, ни к другим не относятся. Нет в законах о труде и такого понятия, как сохранение зарплаты. В определенных случаях работодатель должен гарантировать работнику сохранение среднего заработка, например, на время командировки или отпуска. Но средний заработок и зарплата – не одно и то же. Таким образом, нерабочие дни с сохранением зарплаты не регулируются трудовым законодательством.

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