Проблема в том, что в законах нет такого понятия, как нерабочие дни с сохранением зарплаты. Упоминаются только выходные и праздничные дни, но, согласно официальным разъяснениям Минтруда, дни с 30 марта по 30 апреля ни к тем, ни к другим не относятся. Нет в законах о труде и такого понятия, как сохранение зарплаты. В определенных случаях работодатель должен гарантировать работнику сохранение среднего заработка, например, на время командировки или отпуска. Но средний заработок и зарплата – не одно и то же. Таким образом, нерабочие дни с сохранением зарплаты не регулируются трудовым законодательством.