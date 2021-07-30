Вероятность возврата задолженности с просрочкой до 30 дней составляет в среднем 99%. Однако при просрочке более 90 дней вероятность возврата уже составляет не более 50%. Зачастую проблемный должник, осознавая, что для возврата долга придется пожертвовать своими активами, всеми способами избегает контактов с банком. Иногда нужно приложить значительные усилия, чтобы разыскать скрывающихся (иногда под чужими именами) руководителей проблемного бизнеса. Еще хуже, если имело место мошенничество и банку придется иметь дело уже с его последствиями, поэтому банкам крайне важно распознать признаки возможных махинаций как можно раньше.