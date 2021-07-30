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Как распознать заемщиков-мошенников

Чек-лист для анализа кредитного портфеля
Ихтиандр Бабилаев , директор отдела форензик КПМГ в России и СНГ

По данным доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в пандемию пострадали почти 70% российских компаний, в результате качество ссудной задолженности банков ухудшилось. Более половины просроченных во время локдауна кредитов остались проблемными, а заемщики, допустившие просрочку в начале карантина, так и не восстановили график платежей. В ближайшее время качество задолженности продолжит снижаться.

Вероятность возврата задолженности с просрочкой до 30 дней составляет в среднем 99%. Однако при просрочке более 90 дней вероятность возврата уже составляет не более 50%. Зачастую проблемный должник, осознавая, что для возврата долга придется пожертвовать своими активами, всеми способами избегает контактов с банком. Иногда нужно приложить значительные усилия, чтобы разыскать скрывающихся (иногда под чужими именами) руководителей проблемного бизнеса. Еще хуже, если имело место мошенничество и банку придется иметь дело уже с его последствиями, поэтому банкам крайне важно распознать признаки возможных махинаций как можно раньше.

Мы составили список основных признаков мошенничества, которые следует использовать при скрининге кредитного портфеля. Он позволит на ранних этапах выявить недобросовестные действия лиц, контролирующих компанию (руководителей), готовящееся мошенничество и факт дальнейшего сворачивания деятельности заемщика.

1. Смена руководителя. Если в компании-заемщике происходит внезапная смена руководителя, стоит детально изучить все причины такой замены. Часто собственники компаний, являющиеся одновременно ее руководителями, чтобы обезопасить себя в будущем от судебного преследования, подыскивают вместо себя номинальных руководителей, которые подписывают схемные сделки. Особенно внимательным следует быть, когда у компании неустойчивое финансовое положение или ее задолженность уже просрочена – в таких случаях вероятность назначения номинального директора значительно выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных