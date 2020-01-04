«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей

Первая часть этой комедии на основе одноименного сериала, четыре сезона которого уже были показаны в эфире канала ТНТ в 2016–2018 гг., вышла в декабре 2018 г. и была коммерчески успешной (сборы – 1,68 млрд руб.). Создатели этой кинофраншизы – руководители канала ТВ3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также Андрей Семенов и Илья Куликов (также – режиссер обеих частей). Главные роли в первой части, так же как и в сериале, исполняют Александр Петров и Сергей Бурунов. Во второй части уже Петров не снимался.