«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Сборы приключенческой комедии «Холоп», вышедшей в прокат 26 декабря, превысили 1 млрд руб., свидетельствуют данные ЕАИС на 9 утра мск субботы, 4 января.
За всю историю отечественного кинопроката это лишь 13-я лента-«миллиардер», следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». До этого эту отметку преодолели такие фильмы, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Сталинград», «Викинг», «Экипаж», «Елки-3», «Вий», «Притяжение», «Лед», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Движение вверх», «Т-34». Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб. Спортивная драма «Движение вверх», сборы которой в России составили 2,94 млрд руб., является на сегодня лидером российского кинопроката.
Создатели комедии «Холоп» – продюсерская группа Yellow, Black & White (YBW), группа компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), кинокомпания МЕМ, при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и поддержке канала «Супер» (холдинг «Газпром-медиа»). Прокатчик – «Централ партнершип» (также входит в «Газпром-медиа»). Режиссер ленты – Клим Шипенко («Текст», «Салют-7»).
По сюжету главный герой мажор Гриша, сын крупного бизнесмена, попадает в XIX век, где становится простым конюхом. На самом деле все окружающие его в новой реальности люди – актеры, а всё происходящее – психологический эксперимент по перевоспитанию сложного юноши. Главную роль исполнил Милош Бикович, известный по ролям в таких фильмах, как «Лед», «Балканский рубеж», в сериалах «Отель "Элеон» (канал СТС), «Гранд» (канал «Супер»).
Производственный бюджет фильма «Холоп», согласно данным ЕАИС, составил 160 млн руб. «Холоп» был поддержан Фондом кино: 25 млн руб. были выделены фондом ее создателям на возвратной основе, 35 млн руб. – на безвозвратной. Фильм уже окупился в прокате: как правило, создатели картины берут себе 35–40% сборов, половину оставляют себе кинотеатры, 10–15% достаются прокатчику.
Фильм «Холоп» в этой новогодней битве оказался самым универсальным предложением для всех категорий зрителей, именно с этим главным образом связан его успех в прокате, уверен Александр Нечаев, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика».
«Создатели в первую очередь «целились» в молодую аудиторию. Но ход с переносом во времени оказался близок и более возрастным зрителям, воспитанным в том числе на фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», – констатирует Нечаев.
«Холоп» – крепкая жанровая история, – считает главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. – Основные составляющие успеха ленты – сценарий, в котором мелодраматический пафос гармонично соседствует с комедией положений, а также кастинг (главные роли в «Холопе» играют Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич). Очевидно, так и выглядит на сегодня самая эффективная формула российского кассового кино».
Львиную долю успеха «Холопа», по его словам, обеспечили авторы идеи – креативные продюсеры и сценаристы Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков, а также генпродюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Таймураз Бадзиев, работавшие совместно над сериалом «Интерны». Именно на съемочной площадке «Интернов», как рассказали «Ведомостям» источники на кинорынке, и родилась идея «Холопа». Бадзиев в беседе с «Ведомостями» это подтвердил. По его словам, «Холоп» состоялся в том числе благодаря режиссеру Климу Шипенко.
Зрители в новогодние праздники приходят в кино развлекаться и в этот период их в первую очередь интересуют комедии, говорит Владимир Петелин, гендиректор сети кинотеатров «Премьер-зал». «Холоп» – действительное качественная комедия, с хорошей романтической линией, что в сочетании и дает такие результаты по сборам», – резюмировал Петелин.
В ближайшее время планку по сборам в 1 млрд руб. преодолеет еще один российский фильм – вторая часть комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел – 2». Сейчас его сборы составляют почти 882 млн руб.
Первая часть этой комедии на основе одноименного сериала, четыре сезона которого уже были показаны в эфире канала ТНТ в 2016–2018 гг., вышла в декабре 2018 г. и была коммерчески успешной (сборы – 1,68 млрд руб.). Создатели этой кинофраншизы – руководители канала ТВ3 (входит в холдинг «Газпром-медиа») Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также Андрей Семенов и Илья Куликов (также – режиссер обеих частей). Главные роли в первой части, так же как и в сериале, исполняют Александр Петров и Сергей Бурунов. Во второй части уже Петров не снимался.