Чему мы радуемся, когда радуемся рекордным сборам российского кино в прокате

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Семейный поход в кино – одно из самых доступных развлечений для жителей России в новогодние каникулы. Когда уже устали есть оливье перед телеэкраном и ходить в гости, мы идем гулять, глазеть на украшенные витрины магазинов и хрустеть попкорном в кинотеатре. Тем более что сами телеканалы изо всех сил подогревают интерес к отечественному кино, без устали рассказывая, какое эпическое зрелище нас ждет на большом экране. Никакого альтруизма: последние несколько лет российские каналы раскручивают фильмы, в которые сами вложили деньги. И эта машина перекачивания зрителей из дивана в кресла кинотеатра очень эффективна.

Судите сами: государственный телехолдинг ВГТРК в эти каникулы раскручивал свой военный фильм «Т-34», конкурирующий холдинг «Газпром-медиа» завлекал зрителей на комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», снятую по одноименному сериалу канала ТНТ. Оба фильма уже собрали около 1,4 млрд руб. До сих пор лишь шесть российских картин собрали в прокате более 1,5 млрд руб. И все они вышли при поддержке крупнейших телеканалов.