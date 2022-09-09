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Вторая жизнь: от «Иронии судьбы» до «Горько!»

Где и как переснимают российские проекты за рубежом
Николай Корнацкий
Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде» / Централ Партнершип

В разгар культурного бойкота России в американский прокат выходит «Ирония судьбы в Голливуде», ремейк советского хита Эльдара Рязанова. До февраля 2022 г. новости о том, что зарубежные компании покупают формат того или иного российского сериала или фильма, появлялись регулярно – начиная с «Ночного дозора» и до «Холопа». Но до производства доходили единицы.

Вышедший в канун 2008 г. сиквел «Иронии судьбы» Тимура Бекмамбетова стал на тот момент самым кассовым российским фильмом (более 1 млрд руб. сборов и почти 8 млн зрителей – данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). Но вряд ли ремейк Марюса Вайсберга повторит успех предшественника даже в условиях контентного голода. От оригинала осталась лишь завязка, американские артисты неизвестны широкому кругу российских зрителей. Американская версия также вряд ли побьет какие-то рекорды – для местной аудитории это всего лишь очередная романтическая комедия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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