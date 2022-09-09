Вторая жизнь: от «Иронии судьбы» до «Горько!»

Вышедший в канун 2008 г. сиквел «Иронии судьбы» Тимура Бекмамбетова стал на тот момент самым кассовым российским фильмом (более 1 млрд руб. сборов и почти 8 млн зрителей – данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). Но вряд ли ремейк Марюса Вайсберга повторит успех предшественника даже в условиях контентного голода. От оригинала осталась лишь завязка, американские артисты неизвестны широкому кругу российских зрителей. Американская версия также вряд ли побьет какие-то рекорды – для местной аудитории это всего лишь очередная романтическая комедия.