Жора Крыжовников рассказал о новой иерархии в цепи «продюсер – режиссер – сценарист»

«Есть, конечно, пассивные, социально увечные сценаристы, которых продюсеры бьют палками. Но если ты хоть сколько-нибудь Андрей Золотарев (сценарист, совладелец компании Iney Productions. – «Ведомости»), то ты понимаешь – да, я могу вместе с партнерами открыть свой продакшн, я могу все питчить и снимать сам. То есть на определенном уровне сценарного мастерства, если у тебя оно есть и люди знают, что это соответствует критериям качества, никакие продюсеры, агенты авторам просто не нужны», – отмечает Жора Крыжовников.