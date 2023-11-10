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Жора Крыжовников рассказал о новой иерархии в цепи «продюсер – режиссер – сценарист»

В сериалах режиссер сейчас – никто, а продюсер важен только в кино
Николай Корнацкий Лариса Юсипова Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

В сериальной индустрии сценарист сегодня значит больше, чем режиссер, заявил в интервью «Ведомостям» сценарист, режиссер, креативный продюсер «НМГ студии» Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина). По его словам, это связано со стриминговым бумом, начавшимся в 2018 г.: запуск большого количества новых сериальных проектов спровоцировал дефицит креативных кадров, острее всего проблема ощущается со сценаристами.

«Я реально так считаю: режиссер в сериальном производстве – никто. Правда. Вся власть – у сценариста. К сожалению или к счастью, не знаю. [Хороший автор, который] способен написать яркий материал, становится настолько необходим платформе, продюсерам, что у него появляется власть», – полагает Крыжовников.

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Изменился, как считает Крыжовников, и статус продюсеров. К примеру, в кинопроизводстве продюсер несет на себе основные риски, и его роль здесь огромна, говорит он. В сериалах риски минимальные, поскольку они выходят там, «где уже есть зритель», поэтому и значение продюсеров минимальное: «На канале или платформе продюсер в наших реалиях – это тот человек, который, пока искусственный интеллект его не вытеснил, производит отбор проектов».

«Есть, конечно, пассивные, социально увечные сценаристы, которых продюсеры бьют палками. Но если ты хоть сколько-нибудь Андрей Золотарев (сценарист, совладелец компании Iney Productions. – «Ведомости»), то ты понимаешь – да, я могу вместе с партнерами открыть свой продакшн, я могу все питчить и снимать сам. То есть на определенном уровне сценарного мастерства, если у тебя оно есть и люди знают, что это соответствует критериям качества, никакие продюсеры, агенты авторам просто не нужны», – отмечает Жора Крыжовников.

Жора Крыжовников – соавтор сценария всех своих режиссерских работ: сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильмов «Горько!», «Лед 2» и др. С 2021 г. Крыжовников работает креативным продюсером «НМГ студии», где курирует сценарии сериалов. В ряде случаев («Нина», «Совершенно летние») он выступает сценаристом на продюсируемых проектах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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