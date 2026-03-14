Отец таблоида: на чем Руперт Мердок построил свою империю

Один из критических моментов для империи Мердока случился в начале 1990-х, когда напуганные экономической ситуацией банки ужесточили требования к заемщикам. Казалось, что Мердок, развивающий бизнес на кредиты, не устоит. Ему пришлось избавиться от 400 с лишним компаний и продать большой пакет акций News Corp, чтобы рассчитаться с долгами. Но уже в 1994 г. он снова захватывал новые рынки, купив паназиатскую медиакомпанию Star TV, а затем приобретя спутниковое телевидение в Южной Америке, Италии и Германии.