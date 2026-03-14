Отец таблоида: на чем Руперт Мердок построил свою империю

Отец таблоида: на чем Руперт Мердок построил свою империюАвстралийский медиамагнат отметил 95-летие
11 марта отпраздновал юбилей основатель холдинга News Corp. Руперт Мердок, который сумел превратить небольшую австралийскую газету в международную медиаимперию. Бизнес Мердока пережил несколько кризисов, появление цветного телевидения, уход читателей в онлайн, скандалы и судебные разбирательства, но благодаря создателю всегда держался на плаву. Однажды журналист The Wall Street Journal предложил заранее подготовить для Мердока некролог. «Руперт не умрет», – ответил главный редактор.
В начале была газета
Отец Руперта, Кит Мердок, был известным австралийским газетчиком. Два десятка лет он являлся совладельцем Herald & Weekly Times, а также скупал доли в разных изданиях по всей стране. После его смерти в 1952 г. почти все пришлось распродать, чтобы расплатиться по долгам и налогам. В наследство 22-летнему студенту Оксфорда остались газеты The News и The Sunday Mail из Аделаиды. Поначалу будущего магната из-за возраста не узнавали даже в собственной редакции.
Но это впечатление было обманчивым: Мердок с детства работал на отца и знал издательское дело изнутри. Например, чуть позже, в 1969 г., он лично показывал типографам The Sun, как сделать таблоидный формат с помощью специальных вставок. А в 2007 г. Мердок сам объяснял верстальщикам, как должна выглядеть первая полоса – вплоть до размера картинок.
Газетный рынок Аделаиды в начале 1950-х был строго поделен: утром по будням люди покупали газету The Advertiser, оставшуюся во владении Herald & Weekly Times, днем выходила The News, а в выходные – The Sunday Mail. Сразу после смерти отца Мердок столкнулся с первым кризисом: Herald & Weekly Times запустил воскресное приложение The Advertiser, создав прямого конкурента The Sunday Mail. «К черту их, мы будем сражаться, – заявил Мердок. – Наш бюджет скатится на некоторое время в ад, но это будет отличная битва, и я абсолютно уверен: мы победим».
Газетчик национального масштаба
Сражение действительно выдалось жарким, и в конце концов через два года стороны заключили мировую: The Advertiser закрыла воскресный выпуск в обмен на 50% в The Sunday Mail. Мердок считал, что победил, поскольку операционный контроль над воскресным выпуском остался у него.
В 1956 г. газетчик отправился покорять Австралию. Он купил The Sunday Times в Перте, затем газеты в других городах. Многие издания были убыточными, их пришлось буквально перезапускать. Мердок сам работал в редакциях, внедрял новые форматы и искал способы сократить расходы. В 1960 г. он приобрел The Sydney Daily Mirror, после чего столица Австралии прославилась как один из самых конкурентных и сложных для газетного бизнеса городов в мире.
В 1964 г. Мердок предпринял дерзкий шаг – запустил национальную ежедневную газету The Australian. Ему мешало все: огромные расстояния, на которые нужно было перевозить тираж по стране, туманы, периодически срывавшие доставку самолетами, отсутствие технологий, позволяющих передавать и дешево печатать сверстанные полосы на месте. The Australian набрала долгов на 100 млн австралийских долларов, прежде чем получила первую прибыль в 1983 г. Тем не менее издание заставило государственные ежедневные газеты выглядеть устаревшими.
Эра таблоидов
На международную экспансию Мердок отважился в 1968 г., купив британский таблоид News of the World и The Sun. Последняя писала о рабочем движении и существовала при поддержке Лейбористской партии. Вместе с редактором Ларри Лэмбом медиамагнат полностью переработал концепцию The Sun, превратив ее в сверхуспешный таблоид. Причем конкурировать приходилось не только с другими представителями желтой прессы, но и с новой технологией, угрожающей печатным СМИ, – цветным телевидением.
Для The Sun Мердок придумал ход, резко повысивший популярность газеты: на третьей полосе публиковались фото девушек топлесс. Его мать Элизабет, известная строгими взглядами, не одобряла бизнес сына на слухах и эротике, поэтому специально в Австралии к такой уловке не прибегали. Кстати, в 2015 г. и британская газета отказалась от подобных фотографий под давлением феминистских организаций.
В 1974 г. Мердок пересек Атлантику, купив газеты в Техасе, запустив журнал National Star, приобретя консервативную New York Post и еженедельник о культуре Village Voice.
В 1985 г. Мердок купил киностудию 20th Century Fox и вскоре запустил телеканал Fox, многие проекты которого стали телевизионной классикой – от «Симпсонов» до «Секретных материалов». В 1988 г. медиамагнат основал в Великобритании Sky Television, затем запустил новостной канал Sky News. В 1987 г. он купил книгоиздательский бизнес Harper & Row (позже – HarperCollins).
1980-е стали не только десятилетием невероятного роста бизнес-империи Мердока, но и временем ожесточенной схватки с профсоюзами. Газетчик начинал как сторонник левых идей, в его комнате в Оксфорде даже стоял бюст Ленина. Однако в 1986 г. он создал новую современную типографию в пригороде Лондона и уволил 5000 работников старых предприятий, которые устроили из-за этого забастовку. Помощь в разрешении ожесточенного спора пришлось оказывать премьер-министру Маргарет Тэтчер. В итоге рабочие согласись признать увольнение за компенсацию.
Грани краха
Один из критических моментов для империи Мердока случился в начале 1990-х, когда напуганные экономической ситуацией банки ужесточили требования к заемщикам. Казалось, что Мердок, развивающий бизнес на кредиты, не устоит. Ему пришлось избавиться от 400 с лишним компаний и продать большой пакет акций News Corp, чтобы рассчитаться с долгами. Но уже в 1994 г. он снова захватывал новые рынки, купив паназиатскую медиакомпанию Star TV, а затем приобретя спутниковое телевидение в Южной Америке, Италии и Германии.
В 2000 г. рыночная капитализация News Corp достигла $100 млрд. К тому моменту интернет уже вытеснял печатный бизнес, поэтому Мердок шел в ногу со временем – переводил издания в онлайн и вводил плату за контент. Одновременно он демонстрировал и веру в печать: в 2006 г. после изнурительной битвы магнат выиграл сделку по покупке за $5 млрд холдинга Dow Jones, издающего газету The Wall Street Journal.
Через пять лет империя Мердока снова оказалась на грани краха. Стало известно, что журналисты таблоида News of the World ради сенсаций взламывали телефоны знаменитостей, а также подкупали полицейских и чиновников. В подобных методах их подозревали давно, однако в 2011 г. нелегальную деятельность журналистов не только доказали, но еще и стало понятно, что речь идет о целой системе, поощряемой руководством.
В итоге ряд журналистов News of the World попали в тюрьму, сын Мердока Джеймс написал заявление об отставке из News International (британского газетного подразделения News Corp), были выплачены миллионы фунтов компенсаций. Но на этом дело заглохло: в парламенте Великобритании не стали настаивать на расследовании бизнеса остальных компаний Мердока.
The Monthly пишет, что отчасти тому помог активист и неудавшийся стендап-комик Джонни Марблс. Прямо во время слушаний в палате общин 19 июля 2011 г. он кинул в Мердока тарелку с пеной для бритья, которая угодила ему прямо в лицо. Вреда она не причинила, но изменила образ смиренного Мердока на униженного, а сам процесс превратила в фарс.
Дела семейные
В 2013 г. Руперт Мердок разделил свой газетный и издательский бизнес с кино- и телевизионным: News Corp и 20th Century Fox. В 2019 г. Disney официально закрыл сделку на $71,3 млрд по приобретению большей части активов последней корпорации. Оставшийся вещательный бизнес Мердока теперь сосредоточен в холдинге Fox Corp.
В сентябре 2023 г. Мердок передал посты в Fox Corp и News Corp сыну Лаклану, сохранив за собой пост почетного председателя правления. Переход власти был окончательно завершен в сентябре 2025 г. Интересно, что остальные дети магнтата – Пруденс (на тот момент ей было 67 лет), Элизабет (57 лет) и Джеймс (52 года) тоже претендовали на право управлять семейным бизнесом, однако в конце концов согласились продать свои доли за $1,1 млрд каждый и оставить все избраннику отца.
Позже выяснилось, что выбор в пользу 54-летнего Лаклана был сделан из-за того, что магнату пришлись не по нраву политические пристрастия других детей. Таким образом Мердок гарантировал, что СМИ его империи по-прежнему будут «защитниками консервативных голосов в англоговорящем мире». А если Лаклан решит отклониться от намеченного отцом пути, то у Мердока пока хватает сил, чтобы его поправить.