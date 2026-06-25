Минкульт проработает регулирование косвенного участия иноагентов в создании книг

С 2026 г. расходование субсидий на комплектование фондов, по словам Алексеевой, осуществляется строго в соответствии с этими списками. Ежегодно из федерального бюджета на закупку книг выделяются значительные средства – в 2026 г. это 875 млн руб., уточнила она: «За пять предшествующих лет библиотеки получили более 3 млрд руб., 40% из которых рекомендовано направлять на детскую литературу. Всего за указанный период библиотечные фонды были пополнены на 8,5 млн книг».