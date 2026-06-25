Минкульт проработает регулирование косвенного участия иноагентов в создании книг

Минкульт проработает регулирование косвенного участия иноагентов в создании книгЗамминистра культуры рассказала о сложностях фильтрации библиотечных фондов от таких материалов
Сотрудники российских библиотек в своей работе сталкиваются с рядом трудностей, связанных с присутствием в библиотечных фондах изданий иностранных агентов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила на Петербургском международном юридическом форуме статс-секретарь – заместитель министра культуры Жанна Алексеева.
Выступая на сессии «Закон и практика: тайны иностранного агента», Алексеева отметила, что библиотекари сегодня вынуждены вести постоянный мониторинг реестра иностранных агентов и оперативно реагировать на его обновления в случае необходимости: «Возникает вопрос о хранении такой литературы, возможность ее выдачи или показа читателю, упоминание о ней на сайтах или в социальных сетях, в сетях на ресурсах библиотек».
Это довольно большая работа, и сегодня она составляет значительную часть деятельности сотрудников библиотек, констатировала Алексеева. Также, по ее словам, библиотекам еще необходимо соблюдать установленный в законодательстве принцип свободного доступа к литературе и при этом сохранять баланс между защитой национальных интересов и доступом к знаниям.
«Согласно действующему законодательству, книги иностранных агентов приравниваются к контенту с маркировкой 18+: они не могут входить в фонды детских библиотек, а в общедоступных – должны храниться в отдельном закрытом шкафу под непосредственным контролем сотрудника», – рассказала на сессии Алексеева. Замминистра особо подчеркнула: норматива об изъятии такой литературы из фондов не существует – речь идет об ограничении доступа, а не об уничтожении книг.
В 2025 г. в рамках национальной книжной платформы запущена система мониторинга комплектования библиотечных фондов, напомнила Алексеева. В декабре того же года в нее внедрили инструменты рекомендательных списков, которые формируются с участием Российского союза писателей, Российского книжного союза, Минпросвещения, Совета Федерации и федеральных библиотек.
С 2026 г. расходование субсидий на комплектование фондов, по словам Алексеевой, осуществляется строго в соответствии с этими списками. Ежегодно из федерального бюджета на закупку книг выделяются значительные средства – в 2026 г. это 875 млн руб., уточнила она: «За пять предшествующих лет библиотеки получили более 3 млрд руб., 40% из которых рекомендовано направлять на детскую литературу. Всего за указанный период библиотечные фонды были пополнены на 8,5 млн книг».
Помимо необходимости отслеживать постоянные обновления списков иноагентов, библиотеки сталкиваются еще с целым рядом проблем, поделилась замминистра. К примеру, как поступать с книгами, в работе над которыми иноагент принимал участие не как автор основного текста, а как иллюстратор или издатель. «Министерство намерено выработать четкие подходы к идентификации такого косвенного участия», – заявила Алексеева.
Отдельно замминистра затронула тему литературы, ранее закупавшейся на средства зарубежных фондов, в частности, фонда «Сорос» (признан нежелательной организацией). По словам Алексеевой, такие книги до сих пор присутствуют в фондах ряда библиотек, и эта проблематика остается в поле зрения ведомства.
Схожие принципы применяются и в кинематографии: организации и авторы проектов, претендующих на господдержку, не должны иметь статус иностранного агента на момент подачи заявки, резюмировала Алексеева.
О проблеме отсутствия четких подходов к регулированию вопроса обращения с книгами с косвенным участием иноагентов ранее заявляли издатели. По оценке президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, в случае буквального исполнения законодательства об иноагентах и нежелательных организациях более 50% библиотечных фондов России попадает под риск изъятия, писали «Ведомости».