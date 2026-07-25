Быстрее новостей: как Пауль Рейтер изменил рынок информации

Сначала агентство специализировалось на коммерческих новостях для банков и брокерских контор, позже к ним добавились политические сводки для европейских газет. Первым клиентом в 1858 г. стала London Morning Advertiser, а вслед за ней к услугам Reuters стали обращаться и другие издания, ценившие оперативность и достоверность информации. Компания, например, первой – за несколько часов до своих конкурентов – сообщила об убийстве в 1865 г. президента США Авраама Линкольна. При этом с клиентов, указывавших имя Рейтера в начале сообщений, бралась меньшая плата, чем с тех, кто этого не делал.