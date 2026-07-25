Быстрее новостей: как Пауль Рейтер изменил рынок информации

Быстрее новостей: как Пауль Рейтер изменил рынок информации210 лет назад родился медиамагнат, создавший одно из самых известных агентств в мире
21 июля 1816 г. родился барон Пауль Рейтер – бизнесмен и основатель британского информационного агентства Reuters. Его детище возникло в эпоху голубиной почты и телеграфа, а в цифровое время остается одним из самых известных новостных агентств в мире.
Штат из голубей и проводов
В начале XIX в. скорость распространения новостей была крайне невысокой. Британская газета Morning Chronicle совершила журналистский прорыв, объявив о победе при Ватерлоо через четыре дня после самой битвы, а весть о смерти Наполеона достигла Лондона только через семь недель. Ситуация начала меняться с появлением телеграфа и созданием информационного агентства Reuters – они стали поворотной точкой в истории оперативной передачи сведений.
Основатель Reuters Исраэль Бер Йошафа родился 21 июля 1816 г. в немецком городе Кассель в семье раввина. Уже в зрелые годы он принял христианство и изменил свое имя на то, под которым и прославился, – Пауль Рейтер.
В 1840-х он руководил издательскими фирмами в Берлине и Париже, а в 1848 г. трудился во французском телеграфном агентстве Havas. Позже Рейтер разработал прототип новостной службы в Ахене: сообщения в Брюссель передавались с помощью телеграфии и почтовых голубей. Пернатый «флот» насчитывал 200 особей. На тот момент птицы летали быстрее, чем ходили тогдашние поезда.
В 1851 г. Рейтер перебрался в Лондон, где основал фирму «Подводный телеграф» и открыл офис. Его девизом стала фраза «Следуй за кабелем»: телеграф тогда был самым быстрым и передовым средством связи, тем более что между Великобританией и Францией недавно проложили подводный кабель Кале – Дувр. Компания заключила контракт с Лондонской фондовой биржей на предоставление котировок акций с рынков континентальной Европы.
Сначала агентство специализировалось на коммерческих новостях для банков и брокерских контор, позже к ним добавились политические сводки для европейских газет. Первым клиентом в 1858 г. стала London Morning Advertiser, а вслед за ней к услугам Reuters стали обращаться и другие издания, ценившие оперативность и достоверность информации. Компания, например, первой – за несколько часов до своих конкурентов – сообщила об убийстве в 1865 г. президента США Авраама Линкольна. При этом с клиентов, указывавших имя Рейтера в начале сообщений, бралась меньшая плата, чем с тех, кто этого не делал.
В 1865 г. частная фирма была реорганизована в общество с ограниченной ответственностью под названием «Телеграфная компания Рейтера», а сам основатель занял пост управляющего директора. Развитие наземной телеграфии и подводных кабелей позволило агентству выйти на рынки Ближнего Востока и Южной Америки. Уже в 1866 г. первый зарубежный офис открылся в Александрии (Египет), затем филиалы появились в Париже, Нью‑Йорке и Берлине. Также Reuters начал прокладывать свои собственные телеграфные кабели в Северном море.
Технологическое лидерство оставалось ключевым принципом: в 1883 г. агентство начало передавать сообщения в лондонские газеты при помощи электричества, а в 1923 г. одним из первых освоило радио для международных новостей. С приходом спутниковой связи компания развивала новое направление.
В 1960‑х Reuters одним из первых начал использовать компьютеры для передачи финансовых данных за рубеж, а в 1973 г. предоставил клиентам возможность отслеживать курсы валют на компьютерных терминалах. Так, последовательно осваивая новые технологии, агентство во второй половине XX в. стало крупнейшей в мире частной коммуникационной сетью.
Картель новостей
Reuters была не единственной компанией, стремившейся снабжать людей по всему миру оперативными новостями. В XIX в. на рынке уже работали три телеграфные службы: Havas (основана в Париже в 1835 г.), Associated Press (появилась в Нью‑Йорке в 1846 г.) и Wolff (создана в Берлине в 1849 г.). С Havas и Wolff агентство Рейтера долгие годы соперничало за европейский рынок.
Глобальный охват требовал обширной сети корреспондентов, а высокая стоимость телеграмм оставалась существенной и постоянной статьей расходов. Так, незадолго до Первой мировой войны Wolff потратил на сбор новостей более 1 млн марок, а Reuters – в четыре-пять раз больше, отмечалось в статье, опубликованной в Cambridge University Press.
В итоге к 1870-м гг. соперники пришли к выводу: сотрудничать выгоднее. Reuters заключило с конкурентами информационный картель, получивший название «Кольцо» и просуществовавший несколько десятилетий. В основу договоренности лег географический раздел территорий, который отчасти отражал интересы правительств стран, где базировались агентства. Wolff досталась центральная Европа, Российская империя и Скандинавия, Havas получил Францию, южную Европу и Латинскую Америку, а Reuters – Англию и Ближний Восток.
Теперь каждое агентство собирало новости в закрепленном за ним регионе, а затем обменивалось материалами с партнерами. Такой механизм позволил устранить дублирование в освещении событий и заметно сократить издержки. В 1893 г. к соглашению присоединилось и американское агентство Associated Press.
Как сложилась судьба конкурентов
В 1940 г. в ходе немецкой оккупации Франции агентство Havas перешло под контроль коллаборационистского правительства Виши, а часть сотрудников стали работать в подполье. После Второй мировой войны в 1945 г. Havas национализировали и перепрофилировали в рекламную компанию, а его преемником стало информагентство Франс Пресс (AFP).
Associated Press, также как и Reuters, до сих пор продолжает работать.
Испытание объективностью
Пауль Рейтер за свои заслуги в 1857 г. получил британское гражданство, а в 1871‑м был возведен в бароны герцогом Саксен‑Кобург‑Готским. В 1878 г. он покинул пост управляющего директора, уступив место своему сыну Герберту. При этом основатель и в последующие годы сохранял связь с деятельностью фирмы. Рейтер скончался в 1899 г. в своем доме во Франции, а его тело перевезли для кремации в Лондон.
Успех любой компании нередко сопровождается критикой – не обошло это стороной и Reuters. Уже с момента основания агентство формировало принципы работы, на которые отчасти повлиял один из первых редакторов Зигмунд Эгландер. Личность Эгландера была противоречивой: прямолинейный человек крайне левых взглядов, он прослыл в викторианском обществе «негодяем и бабником», вызывая неоднозначную реакцию.
В 1871 г. имя Эгландера оказалось в центре внимания прессы из‑за его связей с новым политическим движением – это вызвало недовольство руководства и коллег. В результате Reuters официально закрепила принцип беспристрастности как основу своей политики. Самого Эгландера направили освещать Русско‑турецкую войну в Османской империи, а затем он по поручению агентства много путешествовал по Европе. Свою карьеру он завершил в 1894 г.
В XIX в. Reuters зачастую функционировало как полуофициальное учреждение и рупор правительства Британской империи, отмечалось в докладе исследователей Университета Канберры. Подобные же упреки ставили и другим агентствам того времени – Havas и Wolff, – которые заключали контракты с любым правительством, готовым их субсидировать, рассматривая новости как обычный товар, говорится в статье исследовательницы одного из американских университетов.
Во время Первой и Второй мировых войн агентство испытывало давление со стороны британского правительства. В годы холодной войны Reuters продолжало освещать исторические события. Символичным стало то, что именно оно первым сообщило о возведении Берлинской стены в 1961 г., а затем – о ее падении в 1989 г.
Вместе с тем на фоне глобальной конфронтации агентство не раз обвиняли в предвзятости. Несмотря на устойчивую ассоциацию Reuters с британскими властями и спецслужбами, The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждала, что в 1970‑е компания сотрудничала с ЦРУ.
В 2019 г. МИД Великобритании обнародовал архивные документы, подтвердившие, что в 1960-х и 1970-х гг. министерство скрытно финансировало Reuters. Средства направлялись на расширение освещения событий на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Из документов неясна степень влияния, которое британское правительство могло оказать на Reuters. Кроме того, после Второй мировой войны многие новостные организации получали те или иные государственные субсидии. «Соглашение 1969 г. не соответствовало нашим принципам доверия, и сегодня мы бы так не поступили», – комментировал тогда эту публикацию представитель Reuters Дэвид Крундвелл.
И в современную эпоху Reuters не раз становилось объектом критики из‑за подозрений в предвзятости – в частности, по отношению к Израилю из‑за публикации отредактированных фотографий. В одном из случаев агентство расторгло контракт со своим фотографом и удалило из базы все его работы. В другом – заменило обрезанные по краям изображения оригинальными, хотя и отметило, что это стандартная процедура при редактировании.
Даже стремление к нейтральности не спасало Reuters от нападок: например, после терактов 11 сентября 2001 г. агентство критиковали за отказ использовать в материалах слово «террорист».
Правила доверия
Еще в 1941 г., в разгар Второй мировой войны, были приняты Reuters Trust Principles, которые обязывали агентство и его сотрудников действовать честно, независимо и беспристрастно. Согласно этим принципам, Reuters ни при каких обстоятельствах не должно переходить под контроль какой‑либо отдельной заинтересованной стороны, группы или фракции.
По мере ослабления имперской мощи Великобритании Reuters все больше ориентировалось на продажу экономической информации мировому торговому сообществу, что принесло в 1980-х доналоговую прибыль в размере 280 млн фунтов стерлингов. Не менее прибыльным стал и выход Reuters на Лондонскую фондовую биржу и Nasdaq в 1984 г.
Для защиты редакционной независимости после превращения в публичную компанию была создана специальная структура – Reuters Founders Share Company Limited. Она владеет ценными бумагами основателей и обладает расширенным правом голоса в случаях, когда кто‑либо стремится получить значительную долю акций или контроль над агентством. Ее предварительное согласие обязательно перед любой продажей или иной существенной сделкой, затрагивающей новостное подразделение.
В своих принципах Reuters подчеркивает не только беспристрастность и независимость, но и необходимость постоянно развивать и адаптировать свои продукты, чтобы сохранять лидирующие позиции на международном рынке новостей и информации. Сейчас компания позиционирует себя как «безгосударственную» глобальную новостную организацию.
В эпоху цифры и ИИ
В 2008 г. канадская компания Thomson приобрела активы Reuters за $17,2 млрд. В результате слияния образовалась одна из крупнейших в мире информационных компаний – Thomson Reuters. Эксперты сообщали, что объединенная фирма заняла 34% рынка деловых информационных услуг, опередив Bloomberg с его 33%. Профсоюзы, представлявшие интересы сотрудников Reuters в Великобритании, Канаде и США, тогда выразили озабоченность по поводу того, какое влияние может оказать наличие единственного контролирующего акционера на новостные ценности агентства. Но Reuters Founders Share Company Limited сделку поддержала.
Через год, в 2009 г., в возрасте 96 лет умерла баронесса Маргарет де Рейтер – вдова внука основателя агентства Оливера. Поскольку у пары не было детей, ее смерть ознаменовала окончание знаменитой династии. «Хотя потомки основателя Reuters уже не являлись значительными акционерами компании, баронесса присутствовала на церемонии в Лондоне, посвященной переносу главного офиса Reuters с Флит-стрит в район Кэнари-Уорф в Лондоне», – сообщил тогда глава Thomson Reuters Том Глосер.
Согласно отчету компании за 2025 г., агентство насчитывало в своем штате более 27 000 сотрудников. А его журналисты и фотокорреспонденты неоднократно становились лауреатами Пулитцеровской премии.
С развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта в журналистские стандарты агентства была включена отдельная глава о работе с нейросетями. Корреспонденты Reuters вправе использовать ИИ, но обязаны всегда перепроверять и подтверждать факты, источники и утверждения, сгенерированные с его помощью. В октябре 2025 г. Reuters запустила кампанию под названием Pure News, Straight from the Source («Чистые новости прямо от источника»).