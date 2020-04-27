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Редакция «Эха Москвы» поддержала журналистов «Ведомостей»

Ведомости

Редакция «Эха Москвы» прокомментировала конфликт журналистов «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым. В заявлении, опубликованном главным редактором Алексеем Венедиктовым, отмечается, что газета остается одним из главных и важных источников информации.

«Мы переживаем за коллег и понимаем их, когда они хотят сохранить прежнюю редакционную политику, столь ценную и для нас, читателей "Ведомостей"», – говорится в заявлении журналистов.

Редакция «Эха Москвы» выразила надежду на то, что «новое руководство сделает все, чтобы сохранить для подписчиков печатной версии и пользователей сайта этой замечательной газеты и редакционную политику, и журналистов».

В поддержку журналистов «Ведомостей» ранее выступили международная организация «Репортеры без границ», редакция The Bell, постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов при президентском Совете по правам человека (СПЧ) и некоммерческая организация «Трансперенси интернешнл Россия». На ситуацию также обратили внимание в Кремле.

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Андрей Шмаров стал и. о. главного редактора «Ведомостей» в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле на противоположный по смыслу конфликт усилился. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». На прошлой неделе он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».

Редакция «Ведомостей» в начале апреля проголосовала за альтернативного и. о. главного редактора и поддержала требование пяти заместителей главного редактора к новым акционерам снять Шмарова с должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных