Редакция «Эха Москвы» поддержала журналистов «Ведомостей»
Редакция «Эха Москвы» прокомментировала конфликт журналистов «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым. В заявлении, опубликованном главным редактором Алексеем Венедиктовым, отмечается, что газета остается одним из главных и важных источников информации.
«Мы переживаем за коллег и понимаем их, когда они хотят сохранить прежнюю редакционную политику, столь ценную и для нас, читателей "Ведомостей"», – говорится в заявлении журналистов.
Редакция «Эха Москвы» выразила надежду на то, что «новое руководство сделает все, чтобы сохранить для подписчиков печатной версии и пользователей сайта этой замечательной газеты и редакционную политику, и журналистов».
В поддержку журналистов «Ведомостей» ранее выступили международная организация «Репортеры без границ», редакция The Bell, постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов при президентском Совете по правам человека (СПЧ) и некоммерческая организация «Трансперенси интернешнл Россия». На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
Андрей Шмаров стал и. о. главного редактора «Ведомостей» в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле на противоположный по смыслу конфликт усилился. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». На прошлой неделе он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».
Редакция «Ведомостей» в начале апреля проголосовала за альтернативного и. о. главного редактора и поддержала требование пяти заместителей главного редактора к новым акционерам снять Шмарова с должности.