Редакция «Эха Москвы» поддержала журналистов «Ведомостей»

Андрей Шмаров стал и. о. главного редактора «Ведомостей» в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле на противоположный по смыслу конфликт усилился. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». На прошлой неделе он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».