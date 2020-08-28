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«Царьград» подал иск к Google после блокировки его YouTube-канала

Ведомости

Телеканал «Царьград» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании Google, следует из картотеки дел.

Иск зарегистрирован 27 августа. Истцом указано «Царьград медиа». Ответчиками указываются Google Ireland Limited, Google LLC, ООО «Гугл».

18 августа СПЧ сообщил о полученном письме от директора российского офиса Google Дэвида Снэддона, в котором говорилось, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России. По данным СПАРК, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.

Ранее по теме: СПЧ обратился в американский офис Google для разъяснения причин блокировок на YouTube

Ранее СПЧ попросил американский офис Google объяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Видео-платформа, в частности, заблокировала аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления.

Ранее по теме: YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных