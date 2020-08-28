«Царьград» подал иск к Google после блокировки его YouTube-канала

18 августа СПЧ сообщил о полученном письме от директора российского офиса Google Дэвида Снэддона, в котором говорилось, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России. По данным СПАРК, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.