«Царьград» подал иск к Google после блокировки его YouTube-канала
Телеканал «Царьград» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании Google, следует из картотеки дел.
Иск зарегистрирован 27 августа. Истцом указано «Царьград медиа». Ответчиками указываются Google Ireland Limited, Google LLC, ООО «Гугл».
18 августа СПЧ сообщил о полученном письме от директора российского офиса Google Дэвида Снэддона, в котором говорилось, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России. По данным СПАРК, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.
Ранее СПЧ попросил американский офис Google объяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Видео-платформа, в частности, заблокировала аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления.