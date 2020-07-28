YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ»
Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления, сообщил интернет-канал на свой странице «Вконтакте».
«Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», — говорится в уведомлении. На момент написания материала количество подписчиков телеканала на видеохостинге составляло более 1 млн. В сообщении «Царьграда» указано, что блокировка является «абсолютной неожиданностью», так как канал не получал от администрации Youtube «никаких предупреждений, уведомлений и страйков».
12 июля мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву на 120 000 руб. Штраф был назначен за распространение фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о коронавирусе. Суд пояснил, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе о механизмах распространения вируса и вакцинации от него.
«Царьград ТВ» был основан в 2015 г. российским бизнесменом Константином Малофеевым. Интернет-канал позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».