YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ»

«Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», — говорится в уведомлении. На момент написания материала количество подписчиков телеканала на видеохостинге составляло более 1 млн. В сообщении «Царьграда» указано, что блокировка является «абсолютной неожиданностью», так как канал не получал от администрации Youtube «никаких предупреждений, уведомлений и страйков».