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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ»

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Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления, сообщил интернет-канал на свой странице «Вконтакте».

«Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», — говорится в уведомлении. На момент написания материала количество подписчиков телеканала на видеохостинге составляло более 1 млн. В сообщении «Царьграда» указано, что блокировка является «абсолютной неожиданностью», так как канал не получал от администрации Youtube «никаких предупреждений, уведомлений и страйков». 

12 июля мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву на 120 000 руб. Штраф был назначен за распространение фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о коронавирусе. Суд пояснил, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе о механизмах распространения вируса и вакцинации от него.

Главного редактора «Царьграда» оштрафовали на 120 000 рублей за фейк-ньюс

«Царьград ТВ» был основан в 2015 г. российским бизнесменом Константином Малофеевым. Интернет-канал позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных