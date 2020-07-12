Главного редактора «Царьграда» оштрафовали на 120 000 рублей за фейк-ньюс

В постановлениях говорится, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации о коронавирусе, в частности о механизмах распространения вируса и вакцинации от него. Недостоверная информация противоречит официальным сведениям Всемирной организации здравоохранения, данным правительства России, Роспотребнадзора и других ведомств. О каких именно материалах «Царьграда» идет речь, в постановлениях не говорится. В документах приводится, что претензии Генпрокуратуры и Роскомнадзора касаются мнения эксперта, приведенного в статьях. Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а после удалены с сайта.