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Главного редактора «Царьграда» оштрафовали на 120 000 рублей за фейк-ньюс

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Мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву на 120 000 руб. Суд признал ее виновной в распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о коронавирусе. Соответствующие постановления размещены в картотеке судебных дел. Первым на это обратило внимание издание «МБХ медиа».

В постановлениях говорится, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации о коронавирусе, в частности о механизмах распространения вируса и вакцинации от него. Недостоверная информация противоречит официальным сведениям Всемирной организации здравоохранения, данным правительства России, Роспотребнадзора и других ведомств. О каких именно материалах «Царьграда» идет речь, в постановлениях не говорится. В документах приводится, что претензии Генпрокуратуры и Роскомнадзора касаются мнения эксперта, приведенного в статьях. Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а после удалены с сайта.

Токарева и ее представитель на судебных заседаниях просили суд прекратить производство, так как статьи были удалены. Они также утверждали, что позиция эксперта является его личным мнением и оценочным суждением. Токарева и ее представитель заявляли в суде, что при публикации статей не было цели каким-либо образом навредить руководству страны. Суд признал Токареву виновной в допущенных нарушениях. По мнению суда, публикация чьего-либо мнения не освобождает редакцию, главного редактора или журналиста от ответственности.

Помимо этого Токаревой было назначено еще семь штрафов по 30 000 руб. в соответствии с  ч. 3 ст. 13.15 КоАП (незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий). В статьях от 9, 11 и 12 марта без согласия родителей была дана информация о пострадавших несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных