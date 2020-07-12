Главного редактора «Царьграда» оштрафовали на 120 000 рублей за фейк-ньюс
Мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву на 120 000 руб. Суд признал ее виновной в распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о коронавирусе. Соответствующие постановления размещены в картотеке судебных дел. Первым на это обратило внимание издание «МБХ медиа».
В постановлениях говорится, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации о коронавирусе, в частности о механизмах распространения вируса и вакцинации от него. Недостоверная информация противоречит официальным сведениям Всемирной организации здравоохранения, данным правительства России, Роспотребнадзора и других ведомств. О каких именно материалах «Царьграда» идет речь, в постановлениях не говорится. В документах приводится, что претензии Генпрокуратуры и Роскомнадзора касаются мнения эксперта, приведенного в статьях. Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а после удалены с сайта.
Токарева и ее представитель на судебных заседаниях просили суд прекратить производство, так как статьи были удалены. Они также утверждали, что позиция эксперта является его личным мнением и оценочным суждением. Токарева и ее представитель заявляли в суде, что при публикации статей не было цели каким-либо образом навредить руководству страны. Суд признал Токареву виновной в допущенных нарушениях. По мнению суда, публикация чьего-либо мнения не освобождает редакцию, главного редактора или журналиста от ответственности.
Помимо этого Токаревой было назначено еще семь штрафов по 30 000 руб. в соответствии с ч. 3 ст. 13.15 КоАП (незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий). В статьях от 9, 11 и 12 марта без согласия родителей была дана информация о пострадавших несовершеннолетних.