Режиссер рассказал о последней роли Бориса Клюева
Народный артист России Борис Клюев, скончавшийся вчера в возрасте 76 лет от онкологии, перед смертью репетировал роль президента США Франклина Рузвельта в спектакле «Большая тройка (Ялта-45)», рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин.
«Когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске – ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», – цитирует Житинкина «Московский комсомолец».
События спектакля, поставленного по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона, разворачиваются в феврале 1945 г. в Ялте, где в Ливадийском дворце встречаются лидеры СССР, Великобритании и США – Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Клюев активно репетировал, несмотря на ухудшение самочувствия в связи с онкологическим заболеванием, которое у него обнаружили несколько лет назад, рассказал режиссер.
О смерти Бориса Клюева сообщила вчера вечером, 1 сентября, пресс-служба Малого театра, где артист играл с 1969 г. В последние годы он был широко известен благодаря роли Николая Петровича в ситкоме «Воронины». Также он играл графа Рошфора в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить». О дате и времени прощания с артистом будет объявлено позже.