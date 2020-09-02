Режиссер рассказал о последней роли Бориса Клюева

О смерти Бориса Клюева сообщила вчера вечером, 1 сентября, пресс-служба Малого театра, где артист играл с 1969 г. В последние годы он был широко известен благодаря роли Николая Петровича в ситкоме «Воронины». Также он играл графа Рошфора в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить». О дате и времени прощания с артистом будет объявлено позже.