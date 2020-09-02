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Режиссер рассказал о последней роли Бориса Клюева

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Народный артист России Борис Клюев, скончавшийся вчера в возрасте 76 лет от онкологии, перед смертью репетировал роль президента США Франклина Рузвельта в спектакле «Большая тройка (Ялта-45)», рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин.

«Когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске – ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», – цитирует Житинкина «Московский комсомолец».

События спектакля, поставленного по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона, разворачиваются в феврале 1945 г. в Ялте, где в Ливадийском дворце встречаются лидеры СССР, Великобритании и США – Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Клюев активно репетировал, несмотря на ухудшение самочувствия в связи с онкологическим заболеванием, которое у него обнаружили несколько лет назад, рассказал режиссер.

О смерти Бориса Клюева сообщила вчера вечером, 1 сентября, пресс-служба Малого театра, где артист играл с 1969 г. В последние годы он был широко известен благодаря роли Николая Петровича в ситкоме «Воронины». Также он играл графа Рошфора в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить». О дате и времени прощания с артистом будет объявлено позже.

Ранее по теме: Умер народный артист России Борис Клюев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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