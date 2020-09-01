Умер народный артист России Борис Клюев

Борис Клюев родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М.С.Щепкина в 1969 г. был приглашен в Малый театр, где играл до середины 2010-х годов. Он известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмов. Среди его наиболее известных работ — роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», в которой он сыграл графа Рошфора, роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.