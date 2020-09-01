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Умер народный артист России Борис Клюев

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Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.

«1 сентября на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Владимирович Клюев. Скорбим и выражаем свои глубочайшие соболезнования семье и близким артиста. О времени прощания с Борисом Владимировичем мы сообщим дополнительно»,- говорится в сообщении театра. В мае 2018 г. стало известно, что у актера онкологическое заболевание, пишет ТАСС.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М.С.Щепкина в 1969 г. был приглашен в Малый театр, где играл до середины 2010-х годов. Он известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмов. Среди его наиболее известных работ — роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», в которой он сыграл графа Рошфора, роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.

Клюев являлся членом Союза кинематографистов России и правления Гильдии актеров кино России. Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных