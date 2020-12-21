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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского писателя, сатирика и драматурга Александра Курляндского, который скончался сегодня в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что память о писателе навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и многочисленных почитателей.

Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!». В целом он является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш». За свою работу в 2007 г. он получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Писатель также является лауреатом Государственной премии СССР.

Ранее по теме: Умер создатель мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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