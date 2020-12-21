Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского писателя, сатирика и драматурга Александра Курляндского, который скончался сегодня в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что память о писателе навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и многочисленных почитателей.
Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!». В целом он является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш». За свою работу в 2007 г. он получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Писатель также является лауреатом Государственной премии СССР.