Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского

Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!». В целом он является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш». За свою работу в 2007 г. он получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Писатель также является лауреатом Государственной премии СССР.