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Умер создатель мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Ведомости

Российский писатель, сатирик и драматург Александр Курляндский скончался 21 декабря в возрасте 82 лет, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости». Причина смерти Курляндского пока неизвестна. 

Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» В целом он является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш».

Курляндский родился в 1938 г. в семье инженера-связиста Ефима Курляндского и техника связи Елены Курляндской. В военные годы семья проживала в Свердловске. С 1964 г. писатель занимался литературой. В 1970 и 1977 гг. получил литературную премию «Золотой теленок», которая присуждается за лучшие сатирические и юмористические произведения, а также рисунки и карикатуры. За свою работу в 2007 г. получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Является также лауреатом Государственной премии СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных