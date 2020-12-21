Умер создатель мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Российский писатель, сатирик и драматург Александр Курляндский скончался 21 декабря в возрасте 82 лет, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости». Причина смерти Курляндского пока неизвестна.
Курляндский известен как один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» В целом он является сценаристом более трех десятков проектов, включая «Новые приключения попугая Кеши», «Баба Яга против!» и «Веселая карусель №1». Кроме того, Курляндский был автором юмористических рассказов. Пять из них вошли в детский киножурнал «Ералаш».
Курляндский родился в 1938 г. в семье инженера-связиста Ефима Курляндского и техника связи Елены Курляндской. В военные годы семья проживала в Свердловске. С 1964 г. писатель занимался литературой. В 1970 и 1977 гг. получил литературную премию «Золотой теленок», которая присуждается за лучшие сатирические и юмористические произведения, а также рисунки и карикатуры. За свою работу в 2007 г. получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Является также лауреатом Государственной премии СССР.