Умер создатель мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Курляндский родился в 1938 г. в семье инженера-связиста Ефима Курляндского и техника связи Елены Курляндской. В военные годы семья проживала в Свердловске. С 1964 г. писатель занимался литературой. В 1970 и 1977 гг. получил литературную премию «Золотой теленок», которая присуждается за лучшие сатирические и юмористические произведения, а также рисунки и карикатуры. За свою работу в 2007 г. получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Является также лауреатом Государственной премии СССР.