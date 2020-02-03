Суд отменил охрану бренда «Ну, погоди!» за компанией сценаристов мультфильма
Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение, отменяющее охрану торгового знака «Ну, погоди!» за ООО «Студия 3К», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные их картотеки суда. В 2019 г. «Союзмультфильм» суд отменил решение Роспатента, которое закрепляло права на бренд за компанией, сторонней «Союзмультфильму».
В числе учредителей ООО «Студия 3К», согласно выписке из системы СПАРК – полные тезки сценаристов «Ну, погоди!» Александра Курляндского и Феликса Канделя (Камова), а также полный тезка сенатора от Пермского края Андрея Климова. Третий сценарист мультсериала, Александр Хайт, ранее переуступил товарный знак в виде логотипа «Ну, погоди!» и голов Зайца и Волка предпринимателю Олегу Сохацкому, сообщало РАПСИ в 2019 г. Сохацкий был одним из ключевых производителей игрушек, имевших лицензию на производство сувениров к Чемпионату мира по футболу 2014 г., передавал «Деловой Петербург». В декабре суд отменил регистрацию бренда «Ну, погоди!» за Сохацким.
Позиция «Союзмультфильма» основывалась на том, что мультфильм «Ну, погоди!» – это результат работы штатных сотрудников киностудии, которые выполняли работу в порядке служебного задания. Суд постановил, что бессрочное авторское право на мультфильм, защищенное за киностудией по законам РСФСР, сохранилось после введения законов РФ и перешло нынешнему юридическому лицу – ФГУП «ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"».
В августе 2019 г. «Союзмультфильм» (в лице ФГУП «Фильмофонд киностудии “Союзмультфильм”») сообщил, что получит права на использование персонажа Чебурашки. «Коммерсантъ» сообщал, что студия получила права на Чебурашку от наследников Эдуарда Успенского на условиях пожизненных отчислений. Ранее, при жизни Эдуарда Успенского, «Союзмультфильм» на аналогичных условиях получил права на героев цикла «Простоквашино».