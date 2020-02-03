Суд отменил охрану бренда «Ну, погоди!» за компанией сценаристов мультфильма

В числе учредителей ООО «Студия 3К», согласно выписке из системы СПАРК – полные тезки сценаристов «Ну, погоди!» Александра Курляндского и Феликса Канделя (Камова), а также полный тезка сенатора от Пермского края Андрея Климова. Третий сценарист мультсериала, Александр Хайт, ранее переуступил товарный знак в виде логотипа «Ну, погоди!» и голов Зайца и Волка предпринимателю Олегу Сохацкому, сообщало РАПСИ в 2019 г. Сохацкий был одним из ключевых производителей игрушек, имевших лицензию на производство сувениров к Чемпионату мира по футболу 2014 г., передавал «Деловой Петербург». В декабре суд отменил регистрацию бренда «Ну, погоди!» за Сохацким.