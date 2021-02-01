Пользователи сообщили о сбое в работе «Вконтакте»
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах.
Согласно приведенной сайтом информации, сбои начались в 17:30 по московскому времени, а по состоянию на 18:00 о количество сообщений о неполадках составило 1977.
Отмечается, что у 73% пользователей соцсети возникли проблемы с загрузкой сайта, у 23% — с доставкой сообщений, еще 2% не могут зайти в аккаунт.
На сбой пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и других городов России.
Позже представитель социальной сети сообщил «Ведомостям» о том, что сбой был устранен. «Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — сказал он.