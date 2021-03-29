Фильм российского режиссера Найшуллера стал лидером по сборам в США
Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» занял первое место по сборам за уикенд в США — $6,7 млн в кинотеатрах. Это первый случай, когда фильм российского режиссера лидирует по сборам в США, сообщает Variety.
В США фильм опередил диснеевский мультфильм «Рая и последний дракон» ($3,5 млн), «Том и Джерри» ($2,5 млн) и «Поступь хаоса» ($1,18 млн) — с Мадсом Миккельсеном. В целом, по данным журнала, за выходные «Никто» собрал в мировом прокате $11,7 млн при бюджете в $16 млн.
Лучшим по сборам в американском прокате за выходные для российских режиссеров до этого был фильм «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова. В 2008 г. за уик-энд он собрал $50 млн., однако не стал лидером в США.
Фильм Найшуллера «Никто» рассказывает о мужчине средних лет Хатче Мэнселле, чья жизнь резко меняется после вооруженного ограбления. Он решает отомстить, узнав, что один из нападавших — брат местного гангстера. Главные роли в фильме исполнили Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Алексей Серебряков.
Найшуллер, с 8 до 14 лет живший в Лондоне и окончивший Британскую международную школу в Ясенево, стал известен благодаря мини-фильму от первого лица «Хардкор». Картина, которую режиссер также спродюссировал, написал для нее сценарий и сыграл эпизодическую роль, вышла на экраны более чем в 30 странах в апреле 2016 года и собрала $14,3 млн при бюджете в $3 млн. После Найшуллер снимал клипы для групп «Ленинград» и False Alarm, а также пилотную серию сериала «Карамора».