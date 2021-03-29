Фильм российского режиссера Найшуллера стал лидером по сборам в США

Найшуллер, с 8 до 14 лет живший в Лондоне и окончивший Британскую международную школу в Ясенево, стал известен благодаря мини-фильму от первого лица «Хардкор». Картина, которую режиссер также спродюссировал, написал для нее сценарий и сыграл эпизодическую роль, вышла на экраны более чем в 30 странах в апреле 2016 года и собрала $14,3 млн при бюджете в $3 млн. После Найшуллер снимал клипы для групп «Ленинград» и False Alarm, а также пилотную серию сериала «Карамора».