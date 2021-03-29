В Mail.ru Group оценили темп роста российского рынка видеоигр
Объем российского рынка видеоигр вырос в 2020 году на 35% — до 163,4 млрд руб., говорится в сообщении игрового подразделения Mail.ru Group — My.Games. Доминирующее положение по-прежнему занимает сегмент free-to-play (игры, не требующие внесения платы за скачивание): на его долю пришлось 83,3% всего рынка.
Наиболее динамичный рост в прошлом году продемонстрировали мобильные игры — на 39% до 67,1 млрд руб. В сегменте компьютерных игр зафиксирован более скромный рост — на 34%, до 81,9 млрд руб., консольных игр — на 20%, до 14,4 млрд руб.
Из жанров пользователи чаще предпочитали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы (включая игры в жанре «фермы»). Падение выручки зафиксировано только в жанре стратегий.
Мировой рынок игр, по оценке NewZoo, вырос в 2020 г. почти на 20% — до $174,9 млрд. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% и составила 40,7 млрд руб. 75% из них компания получила за пределами России и СНГ, сообщал ранее ее представитель.