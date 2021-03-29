В Mail.ru Group оценили темп роста российского рынка видеоигр

Мировой рынок игр, по оценке NewZoo, вырос в 2020 г. почти на 20% — до $174,9 млрд. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% и составила 40,7 млрд руб. 75% из них компания получила за пределами России и СНГ, сообщал ранее ее представитель.