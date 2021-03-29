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В Mail.ru Group оценили темп роста российского рынка видеоигр

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Объем российского рынка видеоигр вырос в 2020 году на 35% — до 163,4 млрд руб., говорится в сообщении игрового подразделения Mail.ru Group — My.Games. Доминирующее положение по-прежнему занимает сегмент free-to-play (игры, не требующие внесения платы за скачивание): на его долю пришлось 83,3% всего рынка.

Наиболее динамичный рост в прошлом году продемонстрировали мобильные игры — на 39% до 67,1 млрд руб. В сегменте компьютерных игр зафиксирован более скромный рост — на 34%, до 81,9 млрд руб., консольных игр — на 20%, до 14,4 млрд руб.

Из жанров пользователи чаще предпочитали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы (включая игры в жанре «фермы»). Падение выручки зафиксировано только в жанре стратегий.

Мировой рынок игр, по оценке NewZoo, вырос в 2020 г. почти на 20% — до $174,9 млрд. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% и составила 40,7 млрд руб. 75% из них компания получила за пределами России и СНГ, сообщал ранее ее представитель.

Ранее по теме: «Российский рынок игр – это 1,5–2% от мирового»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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