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Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Ведомости

Роскомнадзор начал процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, сообщил на заседании в Общественной палате начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В Netflix мы направили соответствующий запрос», — сказал Зайцев, отвечая на вопрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, почему этот сервис не входит в российский реестр работающих в стране онлайн-кинотеатров.

То, что Роскомнадзор начал процедуру внесения Netflix в реестр онлайн-кинотеатров, позитивный шаг для индустрии, поскольку пока этот сервис не находится в реестре, он находится в заведомо неравном отношении по сравнению с отечественными онлайн-кинотеатрами, отметил в своем выступлении присутствовавший на заседании глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г., сообщалось на сайте ведомства. Реестр должен способствовать отслеживанию запрещённого контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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