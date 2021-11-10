Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор начал процедуру внесения американской стриминговой платформы Netflix в реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, сообщил на заседании в Общественной палате начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«В Netflix мы направили соответствующий запрос», — сказал Зайцев, отвечая на вопрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, почему этот сервис не входит в российский реестр работающих в стране онлайн-кинотеатров.
То, что Роскомнадзор начал процедуру внесения Netflix в реестр онлайн-кинотеатров, позитивный шаг для индустрии, поскольку пока этот сервис не находится в реестре, он находится в заведомо неравном отношении по сравнению с отечественными онлайн-кинотеатрами, отметил в своем выступлении присутствовавший на заседании глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г., сообщалось на сайте ведомства. Реестр должен способствовать отслеживанию запрещённого контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.