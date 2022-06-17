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Украина не сможет принять «Евровидение» в 2023 году

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Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 г. не получится провести на Украине из-за невозможности обеспечить безопасность участников, поэтому рассматривается возможность его проведения в Великобритании, следует из заявления Европейского вещательного союза (ЕВС). 

«По итогам объективного анализа управляющий совет песенного конкурса "Евровидение" с сожалением заключил, что при текущих обстоятельствах безопасность и гарантии, необходимые вещательной компании для проведения, организации и продюсирования песенного конкурса "Евровидение" по правилам, не могут быть соблюдены», — отмечено в заявлении.

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Турине. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл. Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» на следующий день после начала специальной военной операции на Украине. На сайте конкурса тогда сообщалось, что «ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году».

Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине». После этого ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в EBU, отстранение России стало «последней каплей», заявили компании.

Ранее по теме: Группа с Украины Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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