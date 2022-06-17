Украина не сможет принять «Евровидение» в 2023 году
Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 г. не получится провести на Украине из-за невозможности обеспечить безопасность участников, поэтому рассматривается возможность его проведения в Великобритании, следует из заявления Европейского вещательного союза (ЕВС).
«По итогам объективного анализа управляющий совет песенного конкурса "Евровидение" с сожалением заключил, что при текущих обстоятельствах безопасность и гарантии, необходимые вещательной компании для проведения, организации и продюсирования песенного конкурса "Евровидение" по правилам, не могут быть соблюдены», — отмечено в заявлении.
Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Турине. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл. Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.
Россию отстранили от участия в «Евровидении» на следующий день после начала специальной военной операции на Украине. На сайте конкурса тогда сообщалось, что «ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году».
Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине». После этого ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в EBU, отстранение России стало «последней каплей», заявили компании.