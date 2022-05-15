Группа с Украины Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения»
Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Турине. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл — такие результаты назвали в ночь на воскресенье.
Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.
Солист украинской группы Олег Псюк со сцены обратился к зрителям и призвал помочь Украине, в частности, Мариуполю и заводу «Азовсталь», где находятся украинские военные. Согласно правилам конкурса, не допускается его использование как площадку для политических заявлений: за это нарушителя могут дисквалифицировать.
Организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз (ЕВС), после этого заявил, что подобные высказывания в контексте ситуации на Украине носят гуманитарный характер, а не политический.
«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — говорится в сообщении организатора в ответ на запрос немецкого агентства DPA (цитата по «РИА Новости»).
Россию отстранили от участия в «Евровидении» на следующий день после начала специальной военной операции на Украине. На сайте конкурса тогда сообщалось, что «ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году».
Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине». После этого ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в EBU, отстранение России стало «последней каплей», заявили компании.