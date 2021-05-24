Украинское жюри «Евровидения» предложило изменить правила из-за России
Член профессионального жюри песенного конкурса «Евровидение-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил запретить России и Украине оценивать выступления друг друга. Об этом он написал в колонке для издания «Обозреватель».
«Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины», — написал Кондратюк.
Он отметил, что считает аморальным оценивать представителя «страны-агрессора». «Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — добавил Кондратюк.
Во время «Евровидения-2021» профессиональные жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Единственной страной, которая отдала России максимальные 12 баллов по итогам голосования жюри, стал Азербайджан. Максимальную оценку от России получило выступление Молдавии.
В этом году конкурс прошел в городе Роттердам в Нидерландах. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti E Buoni («Тихие и послушные»). Второе место заняла Франция, третье – Швейцария. Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место. Она выступила с песней Russian Woman («Русская женщина»).