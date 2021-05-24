Украинское жюри «Евровидения» предложило изменить правила из-за России

Он отметил, что считает аморальным оценивать представителя «страны-агрессора». «Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — добавил Кондратюк.