Херш заявил об игнорировании его расследования о подрыве «Северных потоков»
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что ведущие СМИ страны проигнорировали результаты его расследования обстоятельств подрыва «Северных потоков». Об этом написал в блоге на платформе Sudstack.
«Существует определенная закономерность в реакции ведущих медиа. Это восходит к моей прорывной истории: репортажу о резне в Сонгми. Эта история была опубликована пятью частями в течение пяти недель в 1969 г. подпольной медиа-группой Dispatch News. Я пытался опубликовать эту историю в двух самых важных журналах в Америке, Life и Look, но безуспешно», – написал он.
Журналист отметил, что газета The New York Times, в которой он работал в 70-е, а также The Washington Post, цитировавшая его материалы, полностью проигнорировали его расследование о «Северных потоках», не упомянув даже его опровержение Белым домом.
8 февраля Сеймур Херш, 85-летний лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности к подрыву США и Норвегии. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».
После расследования комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В тексте обращения упоминается и расследование Херша. Ранее 15 февраля Лавров сообщил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться организация расследования взрывов на газопроводах.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.