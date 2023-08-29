«Эксмо» анонсировало выход новой книги Пелевина

В течение последних лет Пелевин каждый год выпускает по одной новой книге. В сентябре 2022 г. в продажу поступил 19-й роман писателя «KGBT+». В центре сюжета – вбойщик KGBT+, известный на своей планете как «титан перформанса и духа», автор классических стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». В книге вбойщик рассказывает свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни.