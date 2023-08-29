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«Эксмо» анонсировало выход новой книги Пелевина

Ведомости

Издательство «Эксмо» до конца 2023 г. выпустит новую книгу писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает пресс-служба «Эксмо». 

Название и сюжет произведения пока не раскрываются. В издательстве уточнили, что рукопись уже сдана, сама книга появится в продаже до конца 2023 г. Помимо печатной версии также будут доступны аудио- и электронная версии книги.

«Для лучшего понимания нового произведения Пелевина «Эксмо» предложило перечитать ряд других книг. В их числе как романы писателя («Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism inc.» и «KGBT+»), так и классика русской литературы – «Чайка» Антона Чехова, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолита» Владимира Набокова.

В течение последних лет Пелевин каждый год выпускает по одной новой книге. В сентябре 2022 г. в продажу поступил 19-й роман писателя «KGBT+». В центре сюжета – вбойщик KGBT+, известный на своей планете как «титан перформанса и духа», автор классических стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». В книге вбойщик рассказывает свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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