«Эксмо» анонсировало выход новой книги Пелевина
Издательство «Эксмо» до конца 2023 г. выпустит новую книгу писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает пресс-служба «Эксмо».
Название и сюжет произведения пока не раскрываются. В издательстве уточнили, что рукопись уже сдана, сама книга появится в продаже до конца 2023 г. Помимо печатной версии также будут доступны аудио- и электронная версии книги.
«Для лучшего понимания нового произведения Пелевина «Эксмо» предложило перечитать ряд других книг. В их числе как романы писателя («Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism inc.» и «KGBT+»), так и классика русской литературы – «Чайка» Антона Чехова, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолита» Владимира Набокова.
В течение последних лет Пелевин каждый год выпускает по одной новой книге. В сентябре 2022 г. в продажу поступил 19-й роман писателя «KGBT+». В центре сюжета – вбойщик KGBT+, известный на своей планете как «титан перформанса и духа», автор классических стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». В книге вбойщик рассказывает свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни.