«Яндекс» запускает тестовую монетизацию каналов в Max
«Яндекс» начинает бета-тестирование размещения рекламы в публичных и частных (т. е. закрытых) каналах мессенджера Max, преодолевших порог в 1000 подписчиков, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
На первом этапе в эксперименте смогут принять участие около 2000 каналов, которые ранее уже подключили к монетизации в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) свои блоги в Telegram, VK, на YouTube или Rutube и в дополнение к этому начали вести блог в Max.
Возможность самостоятельно создавать кампании для продвижения внутри нативного контента в каналах Max станет доступна в «Директе» «в ближайшее время», добавляют в пресс-службе компании. Кроме того, авторы, по его словам, на основе данных «Яндекса» сразу смогут таргетировать свои размещения по географии и тематикам каналов в мессенджере.
На текущий момент к РСЯ подключено более 21 000 каналов и блогов в Telegram, VK, а также на YouTube и Rutube. С момента запуска «Яндексом» инфлюенс-размещений в конце 2023 г. только авторы Telegram-каналов заработали на них более 5 млрд руб., фиксирует его представитель. В 2025 г. рекламная выручка «Яндекса» выросла на 13,5% к 2024 г. и составила 449,1 млрд руб., следует из отчетности компании за соответствующий период.
Max (принадлежит VK) стал вторым по размеру суточной аудитории мессенджером России, писали ранее «Ведомости». В марте в среднем в сутки на эту площадку заходили 61,5 млн россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). Лидером остается Telegram с результатом в 72,2 млн человек.