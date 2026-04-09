Max стал вторым по размеру аудитории мессенджером в России

Лидерские позиции сохранил за собой Telegram: в данный мессенджер в марте этого года в среднем в сутки заходило 72,2 млн россиян старше 12 лет. Этот показатель ниже декабрьского на 3%: тогда Telegram тоже занимал первое место по среднесуточному охвату среди мессенджеров, но его аудитория насчитывала 74,3 млн человек. На третьей строчке в марте 2026 г. – Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его среднесуточная аудитория за этот месяц составила 30,3 млн человек, то есть фактически показатель упал на 56,5% в сравнении с декабрем 2025 г., когда мессенджер занимал вторую позицию.