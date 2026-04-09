Max стал вторым по размеру аудитории мессенджером в России

Max стал вторым по размеру аудитории мессенджером в РоссииЛидерство по-прежнему удерживает Telegram, но его показатели несколько снизились
В мессенджер Max в марте в среднем в сутки заходило 61,5 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее), что позволило ему занять вторую позицию по соответствующему показателю среди мессенджеров в России, следует из данных исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). Среднесуточный охват Max за указанный период увеличился на 46,3% в сравнении с декабрем 2025 г. (42 млн человек), тогда платформа занимала третье место по этой метрике. До текущего момента декабрьские показатели были последними публичными данными Mediascope по аудитории мессенджеров.
Лидерские позиции сохранил за собой Telegram: в данный мессенджер в марте этого года в среднем в сутки заходило 72,2 млн россиян старше 12 лет. Этот показатель ниже декабрьского на 3%: тогда Telegram тоже занимал первое место по среднесуточному охвату среди мессенджеров, но его аудитория насчитывала 74,3 млн человек. На третьей строчке в марте 2026 г. – Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его среднесуточная аудитория за этот месяц составила 30,3 млн человек, то есть фактически показатель упал на 56,5% в сравнении с декабрем 2025 г., когда мессенджер занимал вторую позицию.
Таким же образом позиции мессенджеров распределились и по показателю среднемесячного охвата. На первом месте – Telegram: в него в марте в среднем за месяц заходило 94,3 млн человек. Указанный показатель у мессенджера даже чуть вырос в сравнении с декабрем 2025 г. – на 0,7%. На второй строчке – Max (83,2 млн человек; +19%), на третьей – Whatsapp (76,5 млн; -19%).
С прошлого года государство начало ограничивать работу Telegram и Whatsapp в России. В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) объявил об ограничении звонков в этих мессенджерах. В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении Whatsаpp». В феврале 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram.
В марте ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло Whatsapp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы в Telegram. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы сейчас рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».
Для рекламного рынка среди мессенджеров наибольшую значимость представляет именно Telegram: на эту площадку в 2025 г. пришлось 40–50% сегмента инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров), оценили ранее сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Александр Кукса и директор дивизиона Creative рекламной группы Kokoc Group Василий Ящук. В АРИР оценили объем инфлюенс-маркетинга в 2025 г. в 57 млрд руб. А сегмент прямой рекламы в мессенджерах (в нем, в частности, учтены размещения в Telegram Ads) – в 24 млрд руб.