Лучше объяснять

Сейчас удается отойти от прежнего образа депутата, объяснял вчера коллегам Володин. Сами думцы, между тем, могут потратить деньги не на свои нужды, а еще и на работу в регионах, т.е. для полезных дел. Возможно, объяснение помогло бы избирателям понять, почему и для чего депутат N получил Х рублей, а его сосед – Y; так будет проще и проконтролировать.