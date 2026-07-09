Лучше объяснять

Лучше объяснятьПочему вопрос про депутатские премии прозвучал не совсем вовремя
Говорят, что спикера Госдумы Вячеслава Володина удивила «утечка» о выплате премии депутатам уходящего созыва – о чем он вчера сообщил коллегам на закрытой части пленарного заседания. Сюжет прост. Из 434 оставшихся думцев далеко не каждый попадет в новый, девятый, созыв. Самая большая фракция, единороссов, может обновиться чуть ли не наполовину.
И вот напоследок депутаты – остающиеся и уходящие – получат осенью дополнительные выплаты, объявил 7 июля Володин, тоже на закрытой части пленарки. Сколько капнет каждому, как и общий «премиальный фонд», не названо. Известно лишь, что деньги изыскали в результате экономии средств Госдумы. На ее работу в бюджете-2026 было заложено 17,6 млрд руб. Осталось около 2 млрд. Никто не обещал, что все эти средства будут направлены на доплаты.
Повода оказалось достаточно – новость взорвала инфопространство. Причины понятны.
Первая – неожиданность такого решения. Прежде всего для публики. И некоторая его закрытость. Ведь сама процедура выплаты годовых премий пока не расшифровывается. А размер доплат может варьироваться даже внутри фракции (по крайней мере, если «соседи по партам» не обманывают друг друга и меня).
Вторая причина ажиотажа вокруг новости – некоторый контраст между общим вайбом в стране и премиями на Охотном Ряду.
Сейчас удается отойти от прежнего образа депутата, объяснял вчера коллегам Володин. Сами думцы, между тем, могут потратить деньги не на свои нужды, а еще и на работу в регионах, т.е. для полезных дел. Возможно, объяснение помогло бы избирателям понять, почему и для чего депутат N получил Х рублей, а его сосед – Y; так будет проще и проконтролировать.
Выплата премий полностью соответствует внутренним правилам. Но для избирателей важно понимать другое: что именно государство считает хорошей работой депутата и почему именно такая работа заслуживает дополнительного поощрения. Тем не менее борьба за понятный имидж нижней палаты парламента и ее обитателей не закончилась и во время выборов только обострится.