Антикризисный лизинг

Лидирующие отрасли, такие как финансовый лизинг, исследования, венчурные инвестиции, электронная коммерция и современная логистика, формируют кластеры в зонах свободной торговли». Это не из научного доклада, это заявление министра торговли Китая Гао Хучэня. Речь идет об источниках экономического роста Поднебесной, которая после перегрева банковского сектора сделала ставку на небанковское финансирование. В Китае даже создана зона свободной торговли в Тяньцзине со специализацией на финансовом лизинге, которая призвана содействовать развитию машиностроительной промышленности. Неудивительно, что Китай занимает второе место в мире по объемам роста рынка лизинга (около $115 млрд в год).

Причина, по которой глобальные лидеры – США, Китай, Великобритания и Германия – уделяют все больше внимания лизингу, макроэкономическая. Во-первых, лизинг имеет прямое влияние на экономический рост. В отличие от банков, которые не могут себе позволить проектное финансирование или вложение сбережений вкладчиков в основные средства производства, лизингодатели занимаются долгосрочными инвестициями в материальные активы. Инвестиции в модернизацию производства закладывают основу для последующего экономического роста. Во-вторых, лизинг имеет контрциклическое влияние на экономический рост. Экономисты Банка Англии обнаружили, что в периоды экономических спадов и кризисов, когда банки сокращают кредитование, лизинг поддерживает реальный сектор экономики. В то время как у банков растут кредитные риски, потери лизингодателей ограничены благодаря праву собственности на предмет лизинга. В результате лизинговые компании в кризис частично замещают банки, обеспечивая поддержку заемщиков. В-третьих, под влиянием контрциклической природы лизинга экономические спады оказываются тем меньше, чем больше доля лизинга в инвестициях. Емкий лизинговый рынок способен абсорбировать шоки, благодаря чему экономический рост оказывается более сбалансированным и устойчивым.

За 20 лет лизинг стал вторым по размеру инструментом финансирования после банковского кредита нет автора цитаты

Для реализации положительных макроэкономических эффектов от использования лизинга требуется выполнение ряда условий. Во-первых, транспарентность и низкие риски лизингодателей, чтобы в период экономического спада они сами не лишались финансирования. Во-вторых, диверсифицированная структура их финансовых обязательств, включающая облигации, внешние займы, средства корпораций и другие источники финансирования. Это позволит лизинговым компаниям в меньшей степени зависеть от банковских кредитов. В-третьих, полноценная нормативно-правовая среда, минимизирующая риски лизингодателей в ходе имущественных споров в судах.

Перечисленные условия, которые не в полной мере работают на российскую экономику, предполагается выполнить в ходе проведения реформы рынка лизинга, запланированной Министерством финансов и Банком России. В результате нее появится институциональная категория «лизинговая компания». Лизингодатели получат статус некредитных финансовых организаций (НФО). Они начнут ведение бухгалтерского учета в соответствии с отраслевыми стандартами, которые отвечают принципам МСФО, и начнут применять план счетов для НФО. Компании также будут участвовать в саморегулировании, что позволит частично стандартизировать их деятельность, а также разрабатывать инструментарий финансирования, включая секьюритизацию лизинговых портфелей и развитие рынка облигаций лизингодателей. Более того, защита имущественных интересов лизинговых компаний будет поднята на новый уровень благодаря переходу от арендной модели их бизнеса к модели обеспеченного финансирования с сохранением права собственности за лизингодателем.

Положительные эффекты реформы во многом зависят от государственной политики на рынке лизинга. Речь идет о государственной собственности на лизинговые компании, участии государственных институтов в лизинговых операциях и субсидировании. Политика властей определит, будет лизинг иметь контрциклическое влияние на экономический рост или нет. Правительство напрямую и опосредованно контролирует ряд крупных лизинговых компаний. Если учесть лизингодателей, принадлежащих госбанкам, то окажется, что на государство приходится свыше половины рынка. Учитывая, что государственные лизингодатели в значительной степени зависят от бюджетных средств и бюджетного цикла, контрциклический эффект в экономике может быть достигнут только тогда, когда они действуют независимо от финансового положения собственника. В среднесрочной перспективе возникнет вопрос о приватизации некоторых из них.

Федеральные и региональные власти также создали ряд институтов, действующих на рынке лизинга в качестве полноценных экономических агентов. Речь идет о группе ВЭБа, Корпорации МСП, Фонде развития промышленности, региональных фондах и других институтах. Безусловно, институты развития могут и должны сохраняться, вопрос заключается в принципах их работы. Их приоритетом может быть содействие и формирование благоприятной среды для лизинговых компаний. Ведь лизингодатели профессионально управляют своими рисками и знают потребности клиентов. В противном случае лизинговые портфели институтов развития будут иметь невысокое кредитное качество, а заметная часть лизингового рынка – нерыночный характер.

Субсидирование – популярный инструмент содействия лизингу. Однако правительство могло бы оказывать содействие лизинговым компаниям таким образом, чтобы оно не приводило к отбору некачественных клиентов, распространению нерыночных ставок или появлению зависимости от бюджетных средств. В противном случае содействие может не только иметь отрицательную стоимость для государства, но и нивелировать положительные макроэкономические эффекты лизинга.

Реформа открывает новые возможности для лизинговых компаний и их клиентов. Ее реализация является среднесрочной задачей для финансово-экономического блока правительства и Банка России. Успех структурной реформы и последующая разработка государственной политики в области лизинга позволят сделать на него ставку не только как на один из драйверов экономического роста, но и как фактор финансовой стабильности.

Автор – советник первого заместителя председателя Банка России

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