Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Реформы главврачей

Чем опасна колея промежуточных институтов

Владимир Гришин и Андрей Рагозин о том, что лечение болезни может быть болезнью само по себе
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Цикличность истории России и отторжение российским обществом реформ сегодня модно объяснять эффектом зависимости от предшествующего развития (path dependence, «колея»). Постулируя отсталость большинства стран как закономерность, а прогресс отдельных наций – как результат случайного выбора их элитой «правильных» институтов (QWERTY-эффект), провайдеры этой теории видят в мире казино, а в нашей стране – проигравшегося игрока, который должен радоваться тому, что у других дела идут еще хуже.

На основе этих иррациональных идей предлагаются решения, опасность которых представляется давно доказанной. Так, авторы доклада ЦСР «Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ» видят причиной неудач реформ так называемые культурные ограничения – ранее сложившиеся неформальные установки поведения. Их конфликт с новыми институтами ведет к отторжению реформ и возврату общества к прежнему укладу жизни. В качестве решения предлагаются промежуточные национально-специфические институты, совмещающие в себе старые и новые нормы. Ожидается, что они смогут работать при старых культурных ограничениях и за неопределенно длительное время сформируют в обществе новые установки.

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