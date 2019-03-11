Как мы выиграли Универсиаду

Ударный для России, разгромный для остальных стран медальный зачет зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске, должен порадовать российских фанатов, но есть одно но: такого успеха Россия добилась, выставив профессионалов против любителей. Такая политика – следствие мегасерьезного, политического отношения к спорту в нашей стране, где главное – не участие, а непременно победа и желательно – оглушительная.

Оглушительная победа, триумф российской сборной – такими словами спортивная пресса описывает результаты российских атлетов на красноярской Универсиаде. За день до закрытия игр Россия уже собрала 40 золотых медалей (у Южной Кореи, второе место в «золотом» зачете, – 6), а всего российские спортсмены завоевали 109 медалей разного достоинства – это больше, чем все остальные страны вместе взятые. Правда, еще более впечатляющего результата другой домашней Универсиады, летней, прошедшей в 2013 г. в Казани, побить не удалось (но там и комплектов медалей было больше): там российские атлеты взяли 155 золотых медалей, а всего – 292 (у Китая, занявшего второе место в обоих зачетах, их было 26 и 77 соответственно). Последние 10 лет такие успехи в студенческом спорте (возраст и учеба в вузе – ключевые требования к участникам) стали привычными для России: либо первое, либо второе место в медальных зачетах с пропуском вперед только команды страны-хозяйки, но все же не с таким драматическим отрывом по количеству медалей.

Как это стало возможным? Подсказка – в словах Кевина Хэмлина, тренера хоккейной команды Канады, которую в полуфинале со счетом 5:1 обыграла команда России: «Мы играли против очень сильной и талантливой российской сборной и не были удивлены тем, насколько она хороша <...> Мои игроки впервые встретились друг с другом две недели назад, и я горжусь ими – ни один из них не провел ни одного матча на профессиональном уровне, и тем не менее они оставили на льду абсолютно все» (цитата по sport-express.ru). Спасибо за высокую оценку – но за Россию играли хоккеисты заведомо другого класса (и одну шайбу все-таки пропустили). То же и в других видах спорта: среди российских медалистов есть и члены сборной, и национальные чемпионы, и проч. Такой расклад едва ли можно назвать соревнованием равных, победа в котором дает действительно полновесное чувство превосходства и гордости.

Правда, у центрального ТВ зрелище триумфов и побед российских атлетов оказалось не очень-то востребованным. Так, хоккейный финал с участием российской команды, которая сыграет со Словакией, как и церемонию закрытия Универсиады, покажет во вторник только профильный канал «Матч».