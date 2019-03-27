От редакции
Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Стена не остановит мигрантов

Поможет ли стена остановить мигрантов

Колоссальные расходы на исполнение предвыборного обещания Трампа могут не принести желаемого результата

Строительство стены на границе США и Мексики, несмотря на сопротивление конгресса, все-таки начнется: Дональд Трамп не отступает от данного избирателям предвыборного обещания сократить таким образом число нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Деньги на строительство участка длиной около 91 км и высотой почти 5,5 м – $1 млрд – выделил Пентагон. Но эффект может быть обратный, полагают американские демографы Дадли Постон и Питер Моррисон, авторы исследования The demography of Trump’s wall, перевод которого опубликован в журнале ВШЭ «Демографическое обозрение».

Строительство стены общей протяженностью 1162 км оценивалось в 2017 г. примерно в $18 млрд. Своим сторонникам Трамп обещал, что за стену заплатит Мексика, но в итоге президент запросил у конгрессменов на строительство стены $5,7 млрд. После отказа демократов одобрить выделение средств президент ввел чрезвычайное положение – это сделало возможным финансирование проекта из бюджета Пентагона. Правда, военное ведомство обосновывает строительство стены необходимостью заблокировать каналы контрабанды наркотиков.

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