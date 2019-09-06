Молодежь как кролики
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Правильная молодежь, в представлении Владимира Путина, это что-то вроде милых кроликов, которые если протестуют, то «позитивно», а в идеале тратят энергию на что-нибудь более полезное для общества, например на увеличение рождаемости.
Высказывать свое отношение к протестам президент предпочитает подальше от столицы с ее еженедельными митингами: то во французском Брегансоне, то вот теперь во Владивостоке, где, отвечая на вопрос государственного ТВ, Путин сообщил, что, конечно, молодежь имеет право на протесты, но «в позитивном ключе», «в рамках закона» и руководствуясь «интересами страны и людей». Для власти это даже может быть полезно – протесты ее «встряхивают». Но гораздо полезнее тратить молодую энергию на процессы, которые ведут к «созиданию», пояснил президент, например к росту рождаемости в стране: в этом смысле хороший пример – Чечня и Дагестан, где рождаемость в три раза выше, чем в Японии, похвастался он.
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