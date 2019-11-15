Пять несбывшихся надежд 1989 года

Только что чуть ли не во всем мире отмечали 30-летие падения Берлинской стены. Вспоминали надежды – «демократическая волна», сетовали на разочарования – «авторитарный откат». У нас это событие хоть и не стало общенародным, но не прошло незамеченным: по последним данным «Левада-центра», 88% россиян знают о том, что тогда произошло, и 70% оценивают происшедшее позитивно. Это очень важно, особенно на фоне доминирующего сегодня неоконсервативного нарратива – и у нас, и вовне. Главный вывод относительно стремления к демократии три десятилетия назад такой – нет сегодня чувства ложной цели, есть понимание сложности условий ее достижения.