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Ответственность за чириканье

Имеет ли право социальная сеть цензурировать речь президента США
Ксения Болецкая
AP

Что важнее – свобода слова или ответственность за свои слова? Что важнее для онлайн-платформ – дать голос каждому из миллиардов интернет-пользователей, с очень разной картиной мира и очень разными ценностями, или защитить каждого такого пользователя от манипулирования фактами, оскорбления его ценностей? Должна ли онлайн-платформа быть нейтральной и инертной или она имеет право решать, что тут важнее?

Социальная сеть Twitter решила, что имеет. И стала первой в мире компанией, которая фактически ограничила президента США в общении с избирателями. Соцсеть не удалила, но скрыла из общей ленты сообщений твит Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе, указав, что твит восхваляет насилие и тем самым нарушает правила платформы. Под двумя другими сообщениями президента – о выборах – Twitter поместил ссылку, по которой можно «получить реальные факты» о предмете. Так Twitter помечает фейковые новости и сообщения, которые вводят пользователей в заблуждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных