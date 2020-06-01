Ответственность за чириканье

Социальная сеть Twitter решила, что имеет. И стала первой в мире компанией, которая фактически ограничила президента США в общении с избирателями. Соцсеть не удалила, но скрыла из общей ленты сообщений твит Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе, указав, что твит восхваляет насилие и тем самым нарушает правила платформы. Под двумя другими сообщениями президента – о выборах – Twitter поместил ссылку, по которой можно «получить реальные факты» о предмете. Так Twitter помечает фейковые новости и сообщения, которые вводят пользователей в заблуждение.