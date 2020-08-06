«Почта России» хочет стать ближе для e-commerce

На российском рынке традиционно соседствуют курьерская доставка, пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и доставка по почте. В то время как в большинстве развитых стран курьерская доставка является лидирующим инструментом, в России она довольно дорогая и часто не очень быстрая, поэтому россияне обычно отдают предпочтение ПВЗ и постаматам.