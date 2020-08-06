«Почта России» хочет стать ближе для e-commerce

«Почта России» хочет стать ближе для e-commerceДо сих пор сделать шаг навстречу рынку компании не удавалось
«Почта России», чтобы упрочить свое положение на рынке инфраструктуры для e-commerce, планирует открыть 5000 постаматов в магазинах сетей «Магнит» и «Дикси», потратив на это 1,4 млрд руб. Шаг решительный.
На российском рынке традиционно соседствуют курьерская доставка, пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и доставка по почте. В то время как в большинстве развитых стран курьерская доставка является лидирующим инструментом, в России она довольно дорогая и часто не очень быстрая, поэтому россияне обычно отдают предпочтение ПВЗ и постаматам.
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