Чем реальный эксперт отличается от пустышки

Чем реальный эксперт отличается от пустышкиЛичная ответственность за результат экспертизы помогла бы это установить
Понятия подвержены инфляции не меньше денег. За эксперта на рынке скальпов сейчас много не дают – их стало с избытком, а главное, утрачены критерии их подлинности. Публичный эксперт превратился в особую специальность, связанную с наращиванием не профессионального, а социального и символического капитала. Навыки самопрезентации, медийность, регалии играют здесь ключевую роль, а рост числа мероприятий – форумов и конференций – ведет ко все новым запросам на заполнение их экспертным пулом.
Появилась длинная линейка имитационных брендов – институтов, центров, фондов, клубов, – ставших основой для представления. Казаться «подлинным экспертом» помогает набор выражений, которыми жонглируют как цирковыми шарами: «черные лебеди прилетели», «точка сингулярности», «локус контроля» и т. п.