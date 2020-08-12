Чем реальный эксперт отличается от пустышки

Понятия подвержены инфляции не меньше денег. За эксперта на рынке скальпов сейчас много не дают – их стало с избытком, а главное, утрачены критерии их подлинности. Публичный эксперт превратился в особую специальность, связанную с наращиванием не профессионального, а социального и символического капитала. Навыки самопрезентации, медийность, регалии играют здесь ключевую роль, а рост числа мероприятий – форумов и конференций – ведет ко все новым запросам на заполнение их экспертным пулом.