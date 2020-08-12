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Чем реальный эксперт отличается от пустышки

Личная ответственность за результат экспертизы помогла бы это установить
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Понятия подвержены инфляции не меньше денег. За эксперта на рынке скальпов сейчас много не дают – их стало с избытком, а главное, утрачены критерии их подлинности. Публичный эксперт превратился в особую специальность, связанную с наращиванием не профессионального, а социального и символического капитала. Навыки самопрезентации, медийность, регалии играют здесь ключевую роль, а рост числа мероприятий – форумов и конференций – ведет ко все новым запросам на заполнение их экспертным пулом.

Появилась длинная линейка имитационных брендов – институтов, центров, фондов, клубов, – ставших основой для представления. Казаться «подлинным экспертом» помогает набор выражений, которыми жонглируют как цирковыми шарами: «черные лебеди прилетели», «точка сингулярности», «локус контроля» и т. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных