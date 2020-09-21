Честное лучше, чем умное

После прошедших выборов в самых разных регионах начался интересный процесс, связанный с «Умным голосованием» (УГ). Где-то кандидаты, избранные с его помощью, вступают во фракции «Единой России». Где-то публично опровергают роль УГ в их избрании. А где-то попросту отменяются результаты выборов по округу. Параллельно в СМИ и соцсетях продолжается игра с цифрами – сколько людей пришли на выборы, каков процент и почему. Выглядит так, как будто реализуется единая большая задача – любой ценой обнулить или хотя бы свести к минимуму эффект УГ. Ничто так не отравляет внутриполитическую жизнь в стране, как сложившееся в административной картине мира разделение оппозиции на «системную» и «несистемную».