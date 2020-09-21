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Честное лучше, чем умное

Оппозиционное «Умное голосование» сработало на партию власти, но дорогой ценой
Алексей Чадаев , политолог
Максим Стулов / Ведомости

После прошедших выборов в самых разных регионах начался интересный процесс, связанный с «Умным голосованием» (УГ). Где-то кандидаты, избранные с его помощью, вступают во фракции «Единой России». Где-то публично опровергают роль УГ в их избрании. А где-то попросту отменяются результаты выборов по округу. Параллельно в СМИ и соцсетях продолжается игра с цифрами – сколько людей пришли на выборы, каков процент и почему. Выглядит так, как будто реализуется единая большая задача – любой ценой обнулить или хотя бы свести к минимуму эффект УГ. Ничто так не отравляет внутриполитическую жизнь в стране, как сложившееся в административной картине мира разделение оппозиции на «системную» и «несистемную».

К ним как относятся? Первые – заблудшие овцы, популисты, карьеристы, но в общем-то тоже небесполезные люди; они есть – протестным избирателям есть за кого голосовать. Вторые – враги, агенты, шпионы и ниспровергатели; и им не то что побеждать, даже участвовать в выборах ни в какой форме нельзя позволить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных