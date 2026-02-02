Проверка природой: как жители Камчатки выживают в условиях чрезвычайных осадков

Проверка природой: как жители Камчатки выживают в условиях чрезвычайных осадковИз-за нехватки ресурсов для уборки снега как минимум шесть человек погибли, некоторые дома остаются в снежном плену
В январе 2026 г. новости с Камчатки, полуострова на северо-востоке страны, завладели вниманием россиян. Тему снежных циклонов в заголовках описывали, используя прилагательные «рекордный», «уникальный» и «ошеломительный». Сугробы, местами достигающие 3–4 м в высоту, превратили входы в подъезды многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского в кроличьи норы. А о существовании малоэтажного частного сектора напоминали только печные трубы.
Реальность, с которой столкнулись жители полуострова, оказалась неприятной и даже жестокой. Снегопады радуют разве что детей, чьи каникулы оказались неожиданно длинными, и блогеров, чей контент о камчатской зиме продолжает набирать миллионы просмотров в соцсетях.
Со слов начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веры Поляковой, погодные условия на полуострове в декабре 2025 г. и первой половине января 2026 г. носят «исключительно редкий» характер. Последний раз синоптики наблюдали сопоставимые по масштабам осадки около 60 лет назад, в начале 1970-х гг. В декабре прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпало 370 мм осадков, или 316% от месячной нормы, а за первые дни января добавилось еще 163,6 мм (149% от нормы), сообщала Полякова на оперативном совещании в региональном правительстве 26 января.
Больных с инсультом везли на санях
Какими бы ни были цифры, за ними кроются проблемы, с которыми пришлось столкнуться людям. На счету снежных циклонов оказалось по меньшей мере шесть смертей. Четыре человека погибли 29 декабря 2025 г. в результате пожара, когда скорая помощь не смогла оперативно доехать до места происшествия. На зауженных из-за непогоды дорогах образовались плотные пробки. Еще два человека в разных районах города 15 января погибли из-за схода с крыш домов снежных масс. Последние две смерти заставили администрацию Петропавловска-Камчатского ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
О том, что регион не справляется с экстремальным количеством осадков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов 20 января доложил полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. И только после того, как о проблеме 22 января стало известно президенту Владимиру Путину, снегоуборочная техника на грузовых «Русланах» полетела из Москвы и на самолетах МЧС – из Сахалинской области. Оснастить дополнительной техникой было решено не только дорожные службы, но и МЧС, чтобы спасатели могли на новых снегоболотоходах доставлять врачей «скорой помощи» до пациентов. Во время январских циклонов медикам приходилось пешком пробираться по пояс в снегу на срочные вызовы, а больных с инсультом везти на санях совместно со спасателями. Имеющаяся техника не могла добраться до подъезда многоквартирного дома.
Сложные погодные условия только сплотили камчатцев. Во время отмены движения общественного транспорта водители подбирали людей на обочинах и везли до пункта назначения. Студенческое волонтерское движение будто обрело второе дыхание: ребята откапывали дома пенсионеров наравне со спасателями, отвозили продукты первой необходимости и лекарства.
Дома в снежном плену
Жители Петропавловска-Камчатского, как в советские времена, знакомились с соседями и всем миром откапывали проезды к своим домам. Разумеется, там, где это было по силам. Некоторые дома, как и социальные объекты, до сих пор находятся в снежном плену. Когда стало понятно, что городским подрядчикам не справиться, подключился бизнес: горнодобывающие и рыбопромысловые предприятия предоставили свою технику. Сотрудники компании, обслуживающей камчатские дороги, расчищали от снега школы, детские сады и подстанции скорой медицинской помощи.
Хотя с момента последнего снегопада прошло больше недели, в тяжелом положении остаются жители частного сектора. Прорваться сквозь утрамбованный, окаменевший снег с каждым днем становится все сложнее. Для этого приходится прикладывать больше усилий, а силы подрядчиков на исходе. Напряжения круглосуточного режима работы не выдерживают ни люди, ни техника.
Метод оказался рабочим
29 января, во время онлайн-конференции Солодова, жители одного из микрорайонов Петропавловска-Камчатского вышли на спонтанный митинг и перекрыли движение автомобилей. Требование было одно: убрать снег в их районе. На место практически мгновенно приехал заместитель мэра Андрей Воровский. Выслушав жителей, он принял решение расторгнуть контракт с подрядчиком, отвечающим за расчистку снега. Тем же вечером приехала снегоуборочная техника.
То есть метод оказался рабочим. Но не хотелось бы, чтобы его взяли на вооружение и другие районы.
Жители Петропавловска-Камчатского требуют кадровых решений. Губернатор пока ограничился снятием в конце 2025 г. с должности заместителя мэра, отвечающего за содержание дорог. Сейчас Солодов настаивает на том, что сначала надо разобраться с ситуацией и только после провести «разбор полетов».
Городские власти, несмотря на поддержку краевой администрации и федерального центра, спустя 10 дней не смогли разобраться с последствиями снегопадов. А на подходе очередной циклон.
Но местные жители не унывают. С мудростью и стойкостью, присущими жителям Дальнего Востока, они готовят лопаты и напоминают приезжим, что самыми снежными месяцами на полуострове всегда были март и апрель.