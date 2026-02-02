Проверка природой: как жители Камчатки выживают в условиях чрезвычайных осадков

О том, что регион не справляется с экстремальным количеством осадков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов 20 января доложил полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. И только после того, как о проблеме 22 января стало известно президенту Владимиру Путину, снегоуборочная техника на грузовых «Русланах» полетела из Москвы и на самолетах МЧС – из Сахалинской области. Оснастить дополнительной техникой было решено не только дорожные службы, но и МЧС, чтобы спасатели могли на новых снегоболотоходах доставлять врачей «скорой помощи» до пациентов. Во время январских циклонов медикам приходилось пешком пробираться по пояс в снегу на срочные вызовы, а больных с инсультом везти на санях совместно со спасателями. Имеющаяся техника не могла добраться до подъезда многоквартирного дома.