Генеральный прогон пурги

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Среди множества признаний и откровений, прозвучавших во время интервью Владимира Путина журналистке NBC Мегин Келли, нельзя не обратить внимание на один сюжет: Путин отказался отвечать за заявления не только рядовых сотрудников своей администрации, но открестился даже от реплик своего многолетнего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, приведя именно его как пример чиновника, который «несет иногда такую пургу, что я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает?».

Жаль, что президент не развил свою мысль и не предложил обществу какой-то убедительной методики верификации заявлений, делаемых официальными лицами в ходе исполнения своих обязанностей, чтобы можно было в постоянном режиме отделять «пургу» от официальной позиции. Ведь если даже пресс-секретарь президента, чьей единственной и главной служебной обязанностью является доведение до сведения общества мнений и взглядов главы государства в наиболее четкой и официальной форме, позволяет себе выступать с заявлениями, с которыми не согласен его начальник, то как после этого можно серьезно относиться к заявлениям остальных российских чиновников?

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